"Большая тройка" обжаловала штрафы за отказ дать ФНС детализацию счетов клиентов

Операторы связи считают, что эти данные относятся к тайне связи

Фото: Вадим Скрябин/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" обжаловали в суде штрафы, которые на них наложила Федеральная налоговая служба за отказ предоставлять данные о счетах абонентов в биллинговых системах операторов. Об этом "Интерфаксу" сообщила представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева.

Компании считают, что Конституция и закон о связи относит данные о детализации счета к тайне связи.

Представитель МТС Алексей Меркутов сказал, что чиновники могут получать эту информацию только по решению суда.

Операторы просили объединить их иски в одно производство, суд им это отказал (соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел).

"И инспекция ФНС, и операторы используют одни и те же нормативно-правовые акты в обоснование своих позиций. Однако формально каждому оператору ИФНС выдала свое отдельное требование, поэтому суд посчитал, что каждый оператор обжалует свой акт налоговой, оснований для объединения дел нет", - объяснили в "Вымпелкоме".

Иск "Вымпелкома" суд рассмотрит 4 декабря, МТС - 10 декабря, "Мегафона" - 20 января.

В 2014 году МТС и "Мегафон" смогли, ссылаясь на Конституцию, отстоять свою позицию о неразглашении детализации счетов абонентов по запросу Службы по финансовым рынкам Банка России.

То же самое ранее удавалось и интернет-компаниям, в частности, Mail.ru Group.