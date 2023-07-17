Конституционный суд поручил уточнить сроки для налоговых проверок контролируемых сделок

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России предписал изменить правила исчисления двухлетнего срока, в течение которого ФНС может начать налоговую проверку в отношении всех контролируемых сделок организации, в случае уточнения ею сведений хотя бы по одной из них.

До внесения изменений в законодательство этот срок должен исчисляться с момента предоставления уточненного уведомления, только если в нем впервые приведены данные о сделке или существенно скорректирована информация из первоначального уведомления, говорится в постановлении суда.

Поводом для разбирательства в КС стала жалоба "Вымпелкома". Действующие правила обязывают компании ежегодно до 20 мая уведомлять налоговые органы о совершенных контролируемых сделках. К ним, в частности, относятся крупные соглашения с взаимозависимыми иностранными лицами, порядок ценообразования по ним может быть предметом специальной налоговой проверки. На инициирование у налоговых органов в отношении этих сделок есть два года "со дня получения уведомления или извещения" (абзац 1 пункта 2 статьи 105.17 НК). Если информация по сделке уточняется и в ФНС от налогоплательщика поступает новый документ, то этот срок начинается отсчитываться заново. При этом налоговики полагают, что этот отсчет начинается в отношении всех перечисленных в уведомлении сделок, даже если налогоплательщик подал уточнения об одной из них.

Этот подход ФНС, в частности, использовала в отношении "Вымпелкома". Компания в мае 2018 года уведомила налоговую инспекцию о совершении в 2017 году 111 контролируемых сделок, среди которых были получение агентско-сервисных услуг от Veon Wholesale Services B.V. по договору от 17 мая 2013 года. Затем, в октябре 2018 года, "Вымпелком" направил в ФНС уточненное уведомление, в частности, с исправлением номеров договоров по 68 сделкам.

29 декабря 2020 года налоговики вынесли решение о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов по упомянутой сделке, уложившись, по собственному мнению, в двухлетний срок - с учетом того, что его течение приостанавливалось на три месяца в период наиболее жестких ограничительных мер при распространении COVID-19. "Вымпелком" же считал, что налоговый орган опоздал, поскольку отсчет срока должен вестись с момента подачи первоначального уведомления - существенная информация по упомянутым сделкам в уточненном уведомлении не изменялась.

Однако суды трех инстанций согласились с верностью подхода налоговых органов, в соответствии с которым "первичное уведомление в случае подачи уточнённого уведомления становится неактуальным, то есть аннулируется".

Но КС, куда обратился "Вымпелком", счел упомянутую норму Налогового кодекса не соответствующей Конституции, сославшись на недопустимость формального подхода к принятию решений о проверках контролируемых сделок.

Уточненное уведомление может корректировать также и несущественные технические ошибки и недочёты, а потому налоговым органам необходимо учитывать объем, содержание и характер уточняемых сведений.

"Исчисление двухлетнего срока, в течение которого может быть принято решение налогового органа о проведении проверки контролируемой сделки, во всех случаях со дня получения им уточненного уведомления налогоплательщика - независимо от объема, содержания и характера уточняемых сведений, времени получения первоначального и уточненного уведомления налогоплательщика - в отсутствие прямого указания федерального законодателя на такой порядок его исчисления не соответствует Конституции", - говорится в постановлении Конституционного суда.

КС предписал исправить эту норму. До внесения изменений в законодательство при получении уточненного уведомления двухлетний срок для принятия решения о назначении проверки контролируемых сделок должен исчисляться со дня получения налоговым органом уточненного уведомления, если в нем впервые приведены сведения о сделке или содержатся существенные изменения информации из первоначального уведомления. Если корректируются несущественные аспекты, срок на проведение проверки отсчитывается со дня получения налоговым органом первоначального уведомления.

Решения ФНС по "Вымпелкому" должны быть пересмотрены.