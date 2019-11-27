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Бизнес предупредил о возможных махинациях со слабоалкогольными коктейлями

Новый техрегламент позволит выдавать за сидр с ароматизаторами слабые коктейли с добавлением спирта

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В связи со введением нового техрегламента для алкоголя, на рынке станет больше слабоалкогольных напитков, в которых можно использовать ароматизаторы, что создаст новые возможности "махинаций", предупредила "Опора России". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо организации Росалкогольрегулированию (РАР). Подлинность письма подтвердили в обеих организациях.

Новые правила позволят выпускать алкогольные коктейли, вроде "отвертки" или "джин-тоника" под видом натуральных напитков брожения, объяснил член президиума "Опоры России" Александр Небольсин. В частности, в техрегламенте появится понятие "ароматизированный сидр" и "сидр фруктовый ароматизированный", в которые можно добавлять ароматизаторы, а значит, выпускать коктейли под видом сидра, у которого ниже ставка акциза, считает организация.

В связи с этим бизнес попросил ведомство ограничить использование ароматизаторов в натуральных напитках брожения.

Ставка акциза для слабоалкогольных напитков – 418 рублей за 1 литр безводного спирта, а для пивных напитков – 21 рублей за литр. За напиток с сопоставимым содержанием спирта (до 7%) производитель коктейля по такой ставке должен был бы заплатить 29 рублей, по подсчетам "Опоры России".

Ранее в Росалкогольрегулировании признавали проблему с пивными напитками, под видом которых в последние годы стали выпускать слабоалкогольные коктейли, чтобы сэкономить на акцизе.

По данным "Опоры России", с 2012 года до 2018 года производство слабоалкогольных коктейлей упало с 20,5 млн дал до 6,8 млн дал, а выпуск пивных напитков выросл более чем втрое – до 75,8 млн дал. В организации отмечают, что из-за этого государство недополучает налоги, и предупреждает, что то же может случиться и с сидром, если не ограничить использование ароматизаторов.

Производители спиртного, пива и сидра отметили, что новый техрегламент даст компаниям право выпускать в России сидр с фруктовыми и ягодными добавками. Они допустили, что недоброжелательные компании будут использовать ароматизаторы, чтобы скрыть свойства некачественного сидра с добавлением спирта или выдавать напитки с добавлением спирта за напитки натурального брожения.

Новый техрегламент с требованиями к свойствам алкоголя и процессам его производства, хранения и транспортировки вступит в силу в ЕАЭС с 9 января 2021 года.

В 2020 года акциз на винные напитки с 18 до 40 рублей за 1 литр, на фруктовые вина – с 18 до 31 рубля, а на сидр и пивные напитки - до 22 рублей за 1 литр.

"Опора России" объединяет мелкие и средние предприятия.

Опора России Росалкогольрегулирование Александр Небольсин

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