Мексика попросила Россию не ограничивать продажи текилы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Когда вступит в силу техрегламент Евразийского экономического союза с ограничением по содержанию метанола в спиртных напитках, с рынков стран-участниц может исчезнуть текила, следует из публикации "Ведомостей".

В связи с этим посол Мексики в Москве Норма Пенсадо попросила вице-премьера Алексея Оверчука содействовать тому, чтобы в техрегламент включили упоминание традиционных мексиканских напитков текилы и мескаля. Из копии обращения следует, что это предлагают правительство Мексики и местный Совет по надзору за производством текилы (CRT). В российском Минфине сказали, что письмо получено и находится на рассмотрении.

Сейчас уровень содержания метанола в алкоголе не регулируется, объяснил газете по корпоративным отношениям "Diageo Восточная Европа" Дмитрий Петров. По его словам, новый техрегламент подразумевает, что содержание метанола в спиртных напитках в пересчете на безводный спирт должно быть не более 0,05%. По мексиканским стандартам, в текиле показатель варьируется от 0,03 до 0,3%. Значит, при вступлении техрегламента в силу, продаж текилы в России может быть ограничена.

Обеспокоенность мексиканской стороны уже доведена до партнеров России по ЕАЭС, сообщил представитель Оверчука. 3 ноября члены совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решили отложить введение этого техрегламента на год - до 1 января 2022 года. По его словам, российской стороне поручено внести проект изменений в документ до 30 апреля 2021 года, пока проект поправок не разработан.

По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), в 2019 году импорт текилы в России вырос на 6% до 3,3 млн литров. По данным Euromonitor International, розничные продажи текилы и мескаля в России в прошлом году составили 6,1 млрд рублей. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз назвал мексиканский алкоголь нишевым товаром для небольшого круга ценителей. Импорт коньяка и бренди в 2019 году составил 48 млн л, виски – 39 млн л.