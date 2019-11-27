Глава "Нафтогаза" назвал дедлайн для нового контракта на транзит российского газа

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Крайний срок для заключения нового долгосрочного контракта о транзите российского газа через Украину по европейским правилам - это 13 декабря, заявил гендиректор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Его цитирует Bloomberg.

"Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", - объяснил он журналистам.

По словам Витренко, "Нафтогаз" и регулятор двигают дедлайны как можно дальше, чтобы позволить долгосрочное бронирование, но они не могут по украинскому закону отодвигать их на более долгий срок.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что стороны находятся в цейтноте. По его словам, украинской стороне переданы все предложения Москвы. Говорить о деталях переговорах от отказался.

""Нафтогаз" должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, а при этом еще нужно зарезервировать необходимое количество объемов. Это все требует времени. Оно еще есть, но оно сокращается", - отметил Песков.

26 ноября глава "Газпрома" Алексей Миллер после обсуждения этой темы с президентом Владимиром Путиным и министром энергетики Александром Новаком также отметил, что Украине нужно успеть подготовиться к заключению контракта по европейскому законодательству.

Проблему продолжения транзита газа в Европу Украина и Россия обсуждают при посредничестве с Еврокомиссией. В ЕК предложили Украине перейти на европейские правила транзита и в соответствии с ними заключить с Россией новый долгосрочный контракт. В Киеве эту идею поддержали.

Затем "Газпром" предложил "Нафтогазу Украины" продлить действующий контракт о транзите или заключить новый на один год. Необходимыми условиями для этого он назвал отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств, отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".