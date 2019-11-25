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"Нафтогаз" предложил "Газпрому" новый транзитный контракт по европейским правилам

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Нафтогаз Украины" настаивает на заключении нового транзитного контракта между "Газпромом" и оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины, отвечающего европейским правилам, сообщил исполнительный директор украинской национальной акционерной компании (НАК) Юрий Витренко.

"Поскольку внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, "Газпром" теперь имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам", - написал Витренко в понедельник в своем фейсбуке.

По его словам, НАК в ответе, направленном "Газпрому" на его предложение, указал, что существует предложенный вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем вариант заключения транзитного договора, который поддержала украинская сторона. "У нас нет никаких сомнений, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны", - добавил Витренко.

Он также отметил, что если "Газпром" настаивает на краткосрочном контракте на случай чрезвычайной ситуации, если стороны не успеют заключить долгосрочное соглашение о транзите, такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

"Мы придерживаемся конструктивной и неконфронтационной позиции, и поэтому в ответ на предложение "Газпрома" напомнили о других вариантах предотвращения негативных последствий чрезвычайных ситуаций, таких, как передача газа на границе Украина-РФ и операциях "своп", которые бы при этом соответствовали законодательству Украины и европейским правилам. Мы также предложили определенные дополнительные шаги, которые необходимы для обеспечения безопасности поставок газа потребителям по такому сценарию", - написал Витренко.

Проблема газового контракта

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Еврокомиссия предложила "Газпрому" поддержанный Киевом вариант заключения нового транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

На сентябрьских трехсторонних переговорах в Брюсселе украинская сторона представила будущего оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ", которое передало российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку газа. Кроме того, "Нафтогаз" передал РФ "дорожную карту" действий для отделения оператора украинской ГТС.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 18 ноября направил "Нафтогазу Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении "Газпрома", в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.

Кроме того, условием заключения контракта названа отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.

Нафтогаз Украины Юрий Витренко Газпром Украина

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