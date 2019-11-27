Акции "Трансконтейнера" упали на 5% после смены собственника

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Акции "Трансконтейнера" вечером в среду упали в цене на 5% и откатились к уровням конца августа после известий о смене собственника компании.

На "Московской бирже" к 17:13 акции "Трансконтейнера" подешевели до 8110 рублей за штуку (-4,9%) при объеме торгов 6,167 млн рублей.

Группа "Дело" Сергея Шишкарева победила в аукционе по продаже 50% плюс две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора ПАО "Трансконтейнер", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом торгов.

По словам собеседника агентства, за контрольный пакет "Трансконтейнера" группа "Дело" предложила 60,3 млрд рублей.

Аукцион по продаже принадлежавших ОАО "Российские железные дороги (РЖД) 50% + 2 акции ПАО "Трансконтейнер" начался в среду в 15:30. Стартовая (минимальная) цена доли - 36,159 млрд руб, шаг аукциона составлял 200 млн руб. (первый "выравнивающий" - 141 млн руб.). Задаток составлял 10% от стартовой стоимости - 3,6159 млрд руб.