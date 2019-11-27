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Группа "Дело" победила в аукционе по продаже контрольного пакета "Трансконтейнера"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Дело" Сергея Шишкарева победила в аукционе по продаже 50% плюс две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора ПАО "Трансконтейнер, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом торгов.

По словам собеседника агентства, за контрольный пакет "Трансконтейнера" группа предложила 60,3 млрд рублей.

Аукцион по продаже принадлежащих ОАО "Российские железные дороги (РЖД) 50% + 2 акции ПАО "Трансконтейнер" стартовал в среду в 15:30. Стартовая (минимальная) цена доли - 36,159 млрд рублей. Шаг аукциона - 200 млн рублей. (первый "выравнивающий" - 141 млн рублей). Задаток составлял 10% от стартовой стоимости - 3,6159 млрд рублей. По условиям торгов, победителем будет компания, предложившая за пакет акций наибольшую сумму. Цена покупки будет включать все корректировки, установленные в договоре.

"Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 74 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более 27 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 38 станциях) и в Словакии, также ему принадлежат 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах. 50% + 2 акции - у "Объединенной транспортно-логистической компании" ("дочка" РЖД), 24,74% - у "Енисей Капитала", 24,84% - у ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором, сам банк его не называл, рейтинговое агентство "Эксперт РА" ранее сообщало, что это "Енисей Капитал").

В понедельник все три претендента на актив - ООО "Енисей Капитал" (компания, аффилированная с совладельцами Evraz Александром Абрамовым и Романом Абрамовичем), ООО "Дело-Центр" (структура группы "Дело") и АО "Первая грузовая компания" Владимира Лисина - были допущены к торгам по его продаже. Все компании ранее получили разрешение Федеральной антимонопольной службы РФ на сделку.

Дело Трансконтейнер

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