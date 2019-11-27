Рынок акций РФ завершил торги снижением индекса МосБиржи вслед за откатом нефти

"Яндекс" обновил максимум

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру среды развернулся вниз вслед за нефтью, подешевевшей на статистике Минэнерго США, в то время как внешние фондовые площадки сохраняли восходящий импульс на новых сигналах о продвижении переговоров США и Китая; индекс МосБиржи завершил торги в "минусе", при этом лидерами отката выступили акции АФК "Система", а бумаги "Яндекса" обновили исторический максимум.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2929,05 пункта (-0,1%, днем индекс превышал 2945 пунктов), индекс РТС - 1441,08 пункта (+0,01%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 1,7%.

Доллар подрос до 64,03 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (-4,6%, до 15,35 рубля - уровень 1,5-недельной давности), "ФСК ЕЭС" (-1,7%, до 0,1941 рубля), "Роснефти" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Ростелекома" (-0,7%), "Россетей" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%).

АФК "Система" по итогам третьего квартала 2019 года сократила уровень чистого долга на 6,9% год к году - до 199 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Ранее "Система" заявляла о планах сократить долг до уровня 150-190 млрд рублей до конца года. Комфортным уровнем корпорация называла 150 млрд рублей.

Выручка "Системы" по МСФО в третьем квартале выросла на 6,6% в годовом выражении (до 214 млрд рублей), скорректированная OIBDA увеличилась на 4,4% (до 75,4 млрд рублей). Показатели АФК оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные накануне аналитики ожидали, что выручка "Системы" вырастет на 3,6% (до 212,05 млрд рублей), а OIBDA практически не изменится и составит 73,61 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 0,0088 рубля на акцию, сообщила компания. Внеочередное заочное собрание акционеров по этому вопросу состоится 30 декабря.

Подорожали рублевые акции "Интер РАО" (+1,7%), "Мосбиржи" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,4%), "Мечела" (+1%), "Мобильных телесистем" (+0,6%), "РусАла" (+0,6%), "Татнефти" (+0,3%) и обновили исторический максимум акции "Яндекса" (+1,2%, до 2668 рублей).

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон, который необходим для регистрации в России Фонда общественных интересов - центрального элемента новой конструкции корпоративного управления "Яндекса". Поправки в закон "О международных компаниях" были приняты Госдумой 13 ноября и одобрены Советом Федерации 25 ноября.

"Московская биржа" сообщила в среду о планируемых изменениях в расчете индексов МосБиржи и РТС с 20 декабря, однако реакция бумаг затронутых эмитентов оказалась неоднозначной. В базу расчета индексов войдут депозитарные расписки TCS Group Holding (ГДР подросли на 0,3%), при этом будут исключены из индексов обыкновенные акции ПАО НК "Русснефть" (+0,4%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+2,4%) и ПАО "М.Видео" (+2,1%). В базу расчета индекса акций широкого рынка будут включены обыкновенные акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+3,3%) и ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-0,1%), а также депозитарные расписки TCS Group Holding.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), "плюсуют" Европа (CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,1-0,4%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,2%) благодаря позитивным сигналам о ходе торговых переговоров США и КНР.

Трамп о переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме во вторник, что переговоры с Китаем относительно первой фазы торгового соглашения близки к завершению. "Мы на финальной стадии переговоров по очень важному соглашению. Думаю, можно сказать, одного из важнейших торговых соглашений за все время, - сказал Трамп. - Все идет очень хорошо".

Министерство торговли Китая сообщило во вторник, что представители Пекина и Вашингтона "достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам".

Надежды инвесторов на то, что торговое соглашение все же будет подписано, растут, поскольку представители двух стран в последнее время внимательно следят за своей риторикой. Ситуация очень отличается от того, что было год назад, когда резкие комментарии той или иной стороны приводили к остановке переговоров и ухудшению отношений, пишет MarketWatch.

В США в среду вышел блок макростатистики, которая оказалась лучше ожиданий. Оценка роста ВВП США в третьем квартале была пересмотрена до 2,1% с 1,9%, тогда как эксперты не ожидали изменений. Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США за октябрь показали рост показателя на 0,6% при прогнозах снижения на 0,9% после сокращения в сентябре на 1,2%. Заявки на пособие по безработице в США снизились на 15 тыс. на прошлой неделе, ожидалось снижение на 6 тыс.

Вышедшая статистика Минэнерго США оказалась негативной и прервала наметившийся рост котировок нефти (запасы нефти за неделю выросли на 1,57 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 0,6-0,9 млн баррелей; резервы бензина выросли на 5,13 млн баррелей при прогнозах роста на 0,8 млн баррелей); цена Brent к 18:50 по Москве находилась все еще на $0,2 выше уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $64,01 за баррель (-0,4% и +1% накануне), январская цена WTI - $58,12 за баррель (-0,5% и +0,7% во вторник).

По словам старшего аналитика Альфа-банка Анны Курбатовой, подписание закона о создании международных фондов в специальных административных районах является формальным событием в общем процессе согласования новой структуры корпоративного управления компании с государственными органами. Текущий оптимизм рынка в акциях "Яндекса" движется не только подписанием необходимого закона, но и недавними сообщениями о встрече президента с акционерами и руководством "Яндекса". В отсутствие существенных корпоративных событий (прогресс с IPO "Яндекс.Такси", завершение сделки с "Везет") и при сохранении нейтрального внешнего фона акции "Яндекса" в ближайшее время будут торговаться около $40, полагает аналитик.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, поддержку внешним рынкам оказали заявления китайских и американских официальных лиц о краткосрочных перспективах подписания торгового соглашения, а реакция на слабые данные по прибылям компаний в Китае оказалась умеренной (прибыли промкомпаний в Китае в октябре упали на 9,9%, в результате их динамика с начала года стала отрицательной - минус 2,9%).

По сообщениям СМИ, президенты России и Украины могут провести двустороннюю встречу в Париже в рамках саммита "нормандской четверки" 9 декабря. Возможно, рынки воспримут это событие как очередной признак улучшения отношений между двумя странами, что косвенным образом позитивно влияет на оценку политических рисков инвесторами, отмечают эксперты.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, в отчетности АФК "Система" ключевым фактором является заметное сокращение долга на корпоративном центре. В ближайшие кварталы тенденция по сокращению долга, вероятно, продолжится, и отдельное ускорение будет заметно в первом квартале следующего года в связи с выплатой специальных дивидендов от МТС. Несмотря на это, бумаги АФК "Система" в среду подешевели, что, возможно, обусловлено не самыми позитивными финансовыми результатами ряда отдельных входящих в холдинг компаний (в частности, "Сегежи" и "Степи").

В связи с празднованием в четверг в США Дня благодарения, среда стала, по большому счету, последним полноценным рабочим днем на этой неделе, и торговая активность в четверг-пятницу, вероятно, будет пониженной. До конца недели в базовом сценарии ожидается консолидация индекса МосБиржи преимущественно в середине диапазона 2900-2950 пунктов, считает аналитик.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, дальнейший потенциал снижения индекса МосБиржи ограничен районом поддержки 2910-2920 пунктов. Пока поводов для ухода ниже нет, если только не начнет корректироваться американский рынок акций, находящийся на исторических вершинах. С другой стороны, есть хорошая возможность усилить "лонги" в преддверии весьма вероятного рождественского ралли. С целью до конца года наиболее перспективными выглядят акции "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", а также "Роснефти" и "Газпром нефти". Нефтянку можно аккуратно подбирать и в преддверии саммита ОПЕК+, который пройдет на следующей неделе.

Акции "Норникеля" просели уже более чем на 6% от исторических максимумов. Мировые цены на никель если не наметили разворот, то нащупывают "дно", что впоследствии может смениться отскоком. Однако до прояснения картины в никеле акции ГМК покупать опасно - на бумаги еще давит ожидаемое увеличение инвестпрограммы компании.

Нефть

Нефть Brent продолжает находиться в восходящем канале с границами $61,8 и $64,8 за баррель. В преддверии саммита ОПЕК+ и объявления цены размещения Saudi Aramco будут попытки разогнать котировки "черного золота", в том числе возможен выход из канала вверх. Многое для нефти может решиться в четверг. Не исключено, что после совещания Минэнерго РФ с представителями нефтяных компаний ведомство озвучит позицию России на грядущей встрече картеля, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к финалу торгов отступили вниз, не найдя новых драйверов для восходящего движения.

Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно. В среду, перед закрытием американских бирж на День благодарения, был опубликован блок макроэкономической статистики, которая говорит об улучшениях в американской экономике и подтверждает позицию ФРС относительно удержания процентных ставок на текущем уровне еще какое-то время.

Импульсы к росту на рынке акций пока не получают продолжения, что может предупреждать о благоприятных условиях для нисходящей коррекции при отсутствии веских положительных сигналов из-за рубежа. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2900-2960 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО Банк "Кузнецкий" (+11,2%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+10,7%), ПАО "Русолово" (+5,6%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (+5,2%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (+3%), GDR Rus Agro (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Бест эффортс банк" (-5,2%), "Иркута" (-3,1%), "Трансконтейнера" (-2,1%, до 8350 рублей), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (-1,7%).

Акции "Трансконтейнера" подешевели после известий о смене собственника компании.

Группа "Дело" Сергея Шишкарева победила в аукционе по продаже 50% плюс две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора ПАО "Трансконтейнер", которые принадлежали ОАО "Российские железные дороги". Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом торгов, за контрольный пакет "Трансконтейнера" группа предложила 60,3 млрд рублей. С учетом предложенной цены покупки пакета стоимость приобретения составила 8679,52 рубля за одну бумагу.

Просели акции "МОЭСК" (-1,1%), несмотря на неплохой отчет за 9 месяцев по МСФО: чистая прибыль выросла на 15,4% (до 6,7 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,769 млрд рублей (из них 9,575 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").