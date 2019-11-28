Новак назвал тайной позицию России по продлению сделки ОПЕК+

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики РФ пока держит в тайне позицию российских нефтяников относительно необходимости продлять сделку по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

"Это пока тайна", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам по итогам совещания с нефтяными компаниями, которое проводилось перед очередным заседанием ОПЕК и ОПЕК+.

Сделка по снижению нефтедобычи участниками ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года, из них на долю РФ приходится 228 тыс. б/с. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.

В Вене 5 декабря состоится министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК. На следующий день соберутся министры стран-участниц ОПЕК+.