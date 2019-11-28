NYSE предложила разрешить привлекать капитал за счет прямого листинга

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) предложила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешить компаниям выходить на рынок путем прямого листинга акций для привлечения капитала, сообщила The Wall Street Journal.

Сейчас компании могут становиться публичными за счет прямого листинга, однако лишены возможности привлекать дополнительный капитал. Предложение биржи предусматривает, что продавать акции смогут не только акционеры, но и сами компании, объясняет издание. Оно предполагает, что эта идея понравится венчурным инвесторам, которые рассматривают отказ от традиционного IPO в пользу прямого листинга как способ избежать необходимости платить большие комиссионные за размещение бумаг, а также периода, в ходе которого инвесторам запрещается продавать акции компании после IPO.

Отличие прямого листинга от традиционной модели IPO заключается в том, что компании не выпускают новые акции, а значит, не привлекают новый капитал. Вместо этого акционеры получают возможность продавать принадлежащие им бумаги на открытом рынке в рамках менее формальной процедуры в отличие от той, которой обычно руководят инвестиционные банки. При традиционной модели IPO компании должны пользоваться услугами андеррайтеров, чтобы продать акции и привлечь денежные средства.

Предлагаемая гибридная модель предусматривает, что компании могут выпускать новые акции, называемыми первичными, которые можно незамедлительно продать участникам рынка в первый день торгов. При этом такой процесс не исключает продажу акционерами принадлежащих им, или вторичных, акций.

Первой компанией, использовавшей метод прямого листинга на Нью-йоркской фондовой бирже, стала Spotify, которая вышла на публичный рынок в прошлом году. Ранее в текущем году ее примеру последовала компания Slack. Поскольку компании не привлекли дополнительный капитал в ходе размещения акций, на их балансе должно было находиться достаточно средств, чтобы вызвать интерес у инвесторов на бирже.