Нефть Brent подешевела до $63,55

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в пятницу, однако могут завершить ростом очередную неделю.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 по московскому времени составляет $63,55 за баррель, что на $0,32 (0,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов опустилась на $0,3 (0,19%), до $63,87 за баррель. С начала текущей недели Brent подорожала на 0,4% и может завершить в плюсе четвертую неделю подряд.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,17 (0,29%) - до $57,94 за баррель. Цена WTI выросла на 0,4% с начала недели и примерно на 7% с начала ноября, подъем марки за неделю также может стать четвертым подряд.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе, что как ожидается, приведет к ответным шагам со стороны Китая и затруднит достижение торгового соглашения.

Трамп, однако, дал понять, что он не хотел бы отклонения отношений США и Китая от курса, на который они вышли в последнее время, и это дало трейдерам некоторую надежду на сохранение возможности заключения торгового соглашения, пишет агентство Bloomberg.

В четверг американские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

"Торговая сделка и ее положительное влияние на рост мировой экономики остаются на первом плане, - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес. - По крайней мере, начинает появляться некоторая ясность относительно встречи ОПЕК, в ходе которой все заинтересованные стороны попытаются обеспечить более строгое соблюдение действующего соглашения".

Эксперты ожидают продления сроков соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ по итогам декабрьской встречи, но не ожидают увеличения объемов, свидетельствуют результаты исследования Bloomberg.