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Трамп подписал законопроекты по ситуации в Гонконге

Трамп подписал законопроекты по ситуации в Гонконге
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского конгресса.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Как сообщалось, палата представителей и сенат американского конгресса ранее согласовали и одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе.

В соответствии с ним госдепартамент должен не реже одного раза в год подтверждать конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы для него сохранялись льготные условия для торговли с Соединенными Штатами. Он также предусматривает санкции против властей города за нарушение прав человека.

Второй законопроект запрещает поставки гонконгской полиции средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров. Оба документа были переданы на подпись президенту.

Одобрение законопроектов конгрессом вызвало решительный протест в Пекине.

Замминистра иностранных дел Китая Чжэн Цэгуан на этой неделе вызвал посла США в Китае Терри Брэнстеда и заявил ему решительный протест в связи с принятием законопроекта о правах человека.

Китайский дипломат подчеркнул, что "Гонконг - это китайский Гонконг, все дела Гонконга относятся к внутренним делам Китая, ни одно иностранное государство не имеет право в них вмешиваться".

Он отметил: "Конгресс США откровенно вмешивается во внутренние дела Китая, пренебрегает фактами, преувеличивает, потворствует и поддерживает насильственные преступления и хаос со стороны антикитайских сил, чем грубо нарушает международное право и основополагающие нормы международных отношений. Китайская сторона выражает в связи с этим глубокое возмущение и заявляет протест".

Замминистра призвал американскую сторону "незамедлительно исправить ошибки, чтобы остановить вышеупомянутый законопроект о Гонконге и прекратить любые заявления и вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая".

"В противном случае вся ответственность за последствия ляжет на американскую сторону, - предупредил Чжэн Цзэгуан.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп достаточное время сомневался в том, следует ли подписывать законопроекты из опасений, что это может нанести вред продолжающимся переговорам по торговому соглашению между США и Китаем.

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