Сбербанк активизирует развитие исламского банкинга по четырем направлениям

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк начнет активнее развивать исламский банкинг в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов РФ в рамках четырех направлений, сообщил заместитель председателя правления банка Олег Ганеев.

Выступая на "круглом столе" в рамках Российского исламского экономического форума в пятницу в Уфе, Ганеев сказал, что финансовый конгломерат видит "очень большой потенциал" в развитии исламского банкинга. В рамках первого направления развития этой сферы, уточнил он, в российских регионах с большой долей мусульманского населения будут представлены "специальные финансовые инструменты".

Речь идет о регионах Поволжья, Кавказа, а также о Москве и Санкт-Петербурге. Клиентам в этих регионах (преимущественно корпоративным) будут предложены специальные банковские продукты, в том числе в рамках торгового финансирования, доверительного управления, лизинговых операций. Для физических лиц в 2020 году Сбербанк в рамках развития исламского банкинга реализует "пилотные" программы.

"Второе направление - это привлечение инвестиций в экономику России. Для этого в рамках третьего направления мы рассматриваем открытие площадки Сбербанка в одной из стран Персидского залива", - добавил Ганеев, не конкретизировав, что это за страна.

В рамках четвертого направления банк начнет искать и расширять рынки сбыта, будут стимулировать спрос на халяльную продукцию российских производителей, в первую очень, сельхозпроизводителей, рассказал зампред правления организации.

По его словам, в настоящее время основными препятствиями для развития исламского финансирования в России являются запрет для банков участвовать в торговой деятельности, транзакционные налоги при продаже недвижимости, НДС на премию в сделках продажи с отсрочкой платежа.

Ранее со ссылкой на Ганеева сообщалось, что портфель Сбербанка в сфере исламского банкинга составляет 16 млрд рублей, до конца 2019 года портфель может вырасти еще на 4-5 млрд рублей. Речь идет о сделках прямого финансирования, сделках по поставкам зерна в страны Ближнего Востока, документарных сделках в интересах российских производителей металлопродукции совместно с Исламским банком развития в Туркмении.

Исламское финансирование основывается на принципах шариата. Отличительной чертой этого вида финансирования является то, что по шариату не разрешается взимать любые проценты по кредитам. Для получения дохода финансовый институт должен быть долевым участником проекта, полностью разделяя риски и премии финансируемого предприятия, или участвовать в торговле и извлекать прибыль из наценки между себестоимостью приобретения товара и ценой его реализации.

В 2015 году глава Сбербанка Герман Греф выступил за развитие исламского банкинга в России. По его словам, в условиях проблем привлечения средств Россией на международных рынках из-за западных санкций это направления является крайне важным.