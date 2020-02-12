Президент Туркменистана сменил главу министерства нацбезопасности

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в среду своим указом освободил генерал-майора Яйлыма Бердиева от должности министра национальной безопасности в связи с переходом на другую работу, сообщает Государственное информационное агентство страны.

Новым министром национальной безопасности глава государства назначил полковника Гурбанмырата Аннаева, освободив его от должности заместителя министра данной организации.

В январе этого года Бердымухамедов за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки понизил министра нацбезопасности Бердиева в звании с генерал-полковника до генерал-майора и освободил его от должности секретаря Государственного совета безопасности.

Тогда же Бердиеву был объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков.