В РФ введена обязательная маркировка духов, шин и фотоаппаратов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В России с 1 декабря введена обязательная цифровая маркировка парфюмерии, шин и покрышек, нескольких групп товаров легкой промышленности и фотоаппаратов, сообщается в пресс-релизе ЦРПТ (оператор маркировки).

Отрасли, переходящие к обязательной маркировке, вместе с оператором ЦРПТ и Минпромторгом определили правила функционирования процесса, оптимальные способы нанесения и прослеживания цифровых кодов DataMatrix.

После того, как маркированная продукция начнет поступать в магазины, покупатели смогут с помощью смартфона получить полную достоверную информацию о товаре.

"ЦРПТ уже разработал готовое решение, которое может быть быстро адаптировано к новым отраслям. Система функционирует, в ней прослеживается более 6 млрд кодов сигарет, лекарств, обуви и шуб. Технология готова к многократному росту регистраций и количества участников", - сказал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, слова которого приводятся в сообщении.

Пилотный проект по маркировке духов проходил с 1 июля 2019 года, по маркировке фотоаппаратов - с 16 мая 2019 года, в шинной отрасли - с 20 июня 2019 года. В тестовом режиме велась работа с представителями легкой промышленности.

Как пояснила руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости товаров АКОРТ Анна Орлова, переход на маркировку по четырем группам, которые определены с 1 декабря 2019, будет плавным. "Вначале все должны пройти регистрацию в системе, затем начать маркировку продукции: как остатков, так и вновь произведенной продукции, а запрет оборота немаркированной продукции наступит гораздо позднее", - сказала она.