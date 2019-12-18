Глава Минсельхоза призвал не начинать эксперимент по маркировке воды до оценки ее эффективности

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Решать, нужен ли эксперимент по цифровой маркировке питьевой воды, можно будет только после оценки целесообразности такой маркировки, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Методику оценки целесообразности маркировки товаров разрабатывают в Минпромторге. 18 декабря Патрушев участвовал в заседании госкомиссии по борьбе с фальсификатом, на котором обсуждались меры по борьбе с подделкой минеральной и питьевой воды.

По данным Роспотребнадзора, на рынке питьевой воды 1,5% фальсификата, а доля контрафакта, по экспертным оценкам, не превышает 1%, напомнил министр. Эти показатели он назвал незначительными.

Вместе с тем Патрушев считает, что на рынке питьевой воды нужно усовершенствовать механизмы госрегулирования, в том числе контроля над использованием объемов воды, учета направлений ее использования, включая розлив и бальнеологические цели, актуализации действующих нормативных документов и стандартов. Для этого Минсельхоз вместе с Советом Федерации, федеральными органами исполнительной власти и отраслевыми ассоциациями подготовил план необходимых мер в части противодействия незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду. Реализация плана уже началась и продолжится до третьего квартала 2020 года.

После заседания госкомиссии глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что эксперимент по маркировке минеральной и питьевой воды начнется в январе 2020 года.

Союз производителей безалкогольных напитков (в него, в частности, входят Coca-Cola и Coca-Cola HBC, PepsiCo, "Прогресс", "Акваника") ранее выступал против "тотального внедрения маркировки" минеральной и бутилированной воды. Бизнес считает рациональным решением маркировку вод в определенных источников и по запросу конкретных компаний.

Ввести маркировку воды в начале июля предложил Роспотребнадзор.

В середине июля глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что пришло время вводить такую маркировку. Он сказал тогда, что вода - это самая подделываемая в стране продукция, в среднем доля фальсификата составляет 25-30%, а в отдельных регионах доходит до 80%.

В августе Минпромторг предложил начать маркировать воду с октября.