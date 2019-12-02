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Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири"

Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири"
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста, связавшего Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае, дали старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному" маршруту.

Договор купли-продажи российского газа по "Силе Сибири" между "Газпромом" и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" (CNPC) был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. Он предполагает поставку в Китай до 38 млрд. куб. м газа в год. На этот уровень поставки должны выйти в течение пяти лет, а пока, на период наращивания поставок, объемы оговорены на уровне 5 млрд куб. м на 2020, 10 млрд кубометров на 2021 и 15 млрд кубометров на 2022 год. Минимальное контрактное количество составляет 85% от этих объемов.

На первом этапе поставки газа по "Силе Сибири" будут осуществляться с Чаяндинского месторождения, потом к газопроводу подключат Ковыктинское месторождение. Строительство первого участка газопровода "Сила Сибири" протяженностью около 2160 км началось в сентябре 2014 года.

Полная протяженность "Силы Сибири" составит около 3 тыс. км. Магистраль будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Трасса газопровода проходит по Иркутской области, республике Саха (Якутия) и Амурской области.

Сила Сибири Владимир Путин Китай Си Цзиньпин

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