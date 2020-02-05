Китайская CNPC не просила "Газпром" приостановить поставки по "Силе Сибири" из-за коронавируса

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Китайская сторона не просила "Газпром"изменить график поставок топлива по запущенному в конце прошлого года магистральному газопроводу "Сила Сибири" в связи со вспышкой коронавируса, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

Ранее газета Financial Times сообщила, что связанные с государством китайские импортеры сжиженного природного газа (СПГ) изучают возможность временного отказа от закупки СПГ из-за вспышки коронавируса, вызывающего снижение спроса на энергоресурсы.

Однако источник в отрасли сообщил "Интерфаксу", что "по трубопроводным долгосрочным контрактам таких инициатив сегодня нет".

Газопровод "Сила Сибири" заработал 2 декабря 2019 года. В 2019 году было поставлено 328 млн кубометров газа - примерно по 11 млн кубометров в сутки. Исходя из величины контрактного объема на 2020 год (5 млрд кубометров) и уровня take-or-pay в контракте 85%, в этом году поставки могут колебаться на уровне 11-14 млн кубометров в сутки.

FT писала, что такие китайские компании как CNOOC, и, возможно, Sinopec и CNPC, могут трактовать ситуацию по контрактам с поставщиками СПГ как форс-мажор. Издание отмечает, что спрос на газ быстро упал, так как Пекин изо всех сил пытается взять под контроль вспышку коронавируса, закрыв города и ограничив поездки.

Большинство покупателей СПГ, как правило, покупают топливо по долгосрочным контрактам, привязанным к ценам на нефть, которые стали дороже, чем покупка СПГ на спотовом рынке. Тем не менее, существуют вопросы относительно того, смогут ли китайские покупатели СПГ привязать эти проблемы к форс-мажорным обстоятельствам, поскольку они часто рассчитаны на более обычные проблемы, такие как перебои с терминалом по приемке СПГ. Но продавцы могут проявить гибкость, говорят представители отрасли, учитывая проблемы Китая с вирусом и тот факт, что страна станет крупнейшим покупателем топлива в ближайшие несколько лет, отмечает FT.