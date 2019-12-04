Пять топ-менеджеров "Магнита" уволились из компании

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на человека, слышавшего информацию от коллег, уходящих из компании, из "Магнита" ушли шесть сотрудников. Однако, по словам представителя "Магнита", компанию покинули пять человек: директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов.

Причиной их ухода в пресс-службе розничной компании называют плановые кадровые перестановки и оптимизацию структуры управления отдельных подразделений. Это нормальный процесс, сопровождающий период трансформации бизнеса, считает представитель "Магнита" и перечисляет: должности Выдрина и Саченко заняли другие менеджеры; функционалы Виноградова и Ломакина перераспределены внутри компании; на позицию директора по маркетингу рассматривается несколько кандидатов.

Место последнего может занять Берт Ян Вуккинк, бывший маркетинговый директор торговой сети "Лента" и бывший коллега нынешнего гендиректора "Магнита" Яна Дюннинга, говорит гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров со ссылкой на сотрудников "Магнита" и поставщиков ритейлера. Представитель "Ленты" подтвердил уход Вуккинка.

Некоторые из покинувших "Магнит" топ-менеджеров - выходцы из главного конкурента, X5 Retail Group. Саченко и Выдрин были директорами северо-западного и северо-восточного дивизионов сети "Пятерочка" (входит в X5).

Еще раньше из "Магнита" ушли Татьяна Князева и Артем Смоленский, работавшие директором по персоналу и операционным директором соответственно. Их уход был связан с отставкой бывшего гендиректора "Магнита" Ольги Наумовой, которая покинула пост из-за разногласий с советом директоров в конце июня 2019 года. Смоленский считался ее ближайшим соратником, он покинул "Магнит" на полтора месяца раньше Наумовой, рассказывал "Ведомостям" сотрудник компании.

Та же ситуация с кадрами была в 2018 году, когда Наумова ушла из X5 с поста гендиректора "Пятерочек" в "Магнит".

Осенью 2018 года Наумова и новая команда, в составе которой были и уходящие сейчас из "Магнита" топ-менеджеры, подготовили стратегию развития и план трансформации ритейлера. Магазины у дома начали обновлять - улучшать ассортимент и в целом предложение клиенту, старались привлечь новую аудиторию. Гипермаркеты начали перезапускать в виде супермаркетов с атмосферой открытий (дегустации, новинки, скидки и т. д.). Первые позитивные эффекты "Магнитов" менеджмент рассчитывал увидеть к концу 2018 года.

Но в январе 2019 г. на пост президента "Магнита" был назначен Дюннинг, который до этого был президентом и членом правления "Ленты". Предполагалось, что топ-менеджмент будет подотчетен Наумовой как гендиректору и председателю правления, а она - президенту и совету директоров. Но два лидера, как и предполагали в неофициальных беседах инвесторы, аналитики и сотрудники компании, не смогли работать успешно в одной команде.

"Магнит" - второй по выручке российский ритейлер. В его сеть по состоянию на 30 сентября 2019 г. входит 20 497 магазинов, по данным ритейлера. В III квартале 2019 г. рост сети замедлился. Выручка "Магнита" за июль-сентябрь 2019 г. выросла в годовом сопоставлении на 10,5% и достигла 342,6 млрд руб., это замедление по сравнению со II кварталом, когда продажи компании росли на 11,4%.