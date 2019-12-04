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Что произошло за день: среда, 4 декабря

Высылка российских дипломатов из Германии, запрошенное для студента ВШЭ Жукова наказание и неевропейское качество шоколада Lindt

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Германия вышлет двух российских дипломатов на фоне расследования убийства в Берлине. Генпрокуратура ФРГ считает, что госорганы РФ или Чечни могли быть заказчиками убийства гражданина Грузии Торнике К., который ранее фигурировал как Зелимхан Хангошвили. В МИД Германии заявили, что Россия не содействует расследованию. В Кремле подчеркнули, что Россия к делу отношения не имеет, а в МИД РФ пообещали ответ на высылку дипломатов.

- Владимир Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении проекта "Турецкого потока". Президент РФ после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Россия найдет другие пути доставки газа на юг Европы, если Болгария не прекратит затягивание работ.

- Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию. Это директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин и директор по развитию и запуску Сергей Виноградов. В пресс-службе отмечают, что уход сотрудников связан с плановыми кадровыми перестановками.

- Стало известно, что беглый молдавский олигарх Плахотнюк получил документы на новое имя. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что бывшему главе Демпартии в июле 2018 года выдали паспорт на имя Владислава Новака. Такая процедура предусмотрена, например, для агентов под прикрытием. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет установлена обоснованность решения.

- Прокурор попросил четыре год колонии для студента ВШЭ Егора Жукова. Его обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ) с помощью роликов в канала "Блог Жукова" на YouTube.

- В ФАС заявили, что рецептура продаваемого в России шоколада Lindt отличается от европейской. Аналогичные проблемы с составом выявлены в капсулах для стиральных машин Persil и Ariel. Компаниям предложили наносить на упаковку маркировку об изменении оригинального состава или поставлять на российский рынок продукцию, сопоставимую по качеству с европейской.

- В Москве начался снос киноцентра "Соловей". Здание огородили, спецтехника начала рушить фасад здания.

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