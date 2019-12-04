ФАС обнаружила, что шоколад Lindt отличается по качеству в РФ и за рубежом

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила поставщика шоколада Lindt в недобросовестной конкуренции - продукция, реализуемая в РФ, отличается о той, что продается в европейских странах.

Согласно предупреждению ведомства, размещенному на его сайте, по обращению ФАС лаборатории Роспотребнадзора провели экспертизы состава и качественных характеристик шоколада бренда Lindt (пять видов, производство Франция, Германия, Швейцария), продаваемых в Швейцарии, и аналогичных товаров бренда, произведенных во Франции, Германии, Швейцарии и приобретенных на территории России.

"По результатам экспертиз выявлен ряд существенных отличий в товарах, доступных к приобретению на территории РФ и в странах Западной Европы, а именно: во всех образцах шоколада, приобретенных в России, содержание 12-14 органических кислот отличается (по некоторым образцам на 10-50%, в ряде случаев на 100-220% и более) от образцов, приобретенных в Европе", - говорится в сообщении.

ФАС отмечает, что эти отличия вводят потребителя в заблуждение, у него формируются необоснованные ожидания от товара, а товар ожидаемого качества он не получает.

На упаковках продаваемого в России шоколада бренда Lindt говорится, что импортером и организацией, принимающей претензии на территории РФ, является ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)". ФАС усмотрела в его действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства в виде недобросовестной конкуренции, поскольку на продаваемой в РФ продукции не было соответствующей маркировки, которая должна информировать потребителя о наличии качественных различий продукции (например, "Произведено для реализации на территории Российской Федерации", "Измененная рецептура" и пр.).

В связи с этим ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" вынесли предупреждение о необходимости прекратить нарушения: либо продавать в РФ шоколад бренда Lindt, тождественный по качественным показателям шоколаду, продаваемому, в Европе или наносить маркировку, если качественные показатели продукции в РФ отличаются. Предупреждение подлежит исполнению в течение 30 дней с момента его получения, о его выполнении следует сообщить в ФАС в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.