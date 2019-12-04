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Кофе в ноябре рекордно подорожал в ожидании дефицита

Кофе в ноябре рекордно подорожал в ожидании дефицита
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Цена на кофе в ноябре подскочили до максимума за последние 12 месяцев, сообщается в отчете Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO).

Она прогнозирует, что дефицит кофе в 2019/2020 сельхозгоду, который начался в октябре, составит 502 тыс. мешков (вес мешка составляет 60 кг). Производство зерен, как ожидается, снизится на 0,9% и составит 167,399 млн мешков, в то время как потребление вырастет на 1,5% и достигнет 167,901 млн мешков.

В прошлом сельхозгоду в мире был зафиксирован профицит кофе в размере 3,657 млн мешков после падения производства по итогам трех предыдущих лет.

На протяжении ноября совокупный индикатор стоимости кофе ICO (включает разные сорта из различных стран-производителей) стабильно оставался выше отметки $1 за фунт. Среднесуточная цена за прошлый месяц выросла на 10,1% - до $1,07 за фунт.

Глобальный экспорт кофе в октябре 2019 года упал на 13,4% относительно того же месяца прошлого года и составил 8,91 млн мешков, что является минимальным объемом с сентября 2017 года. Этому способствовал ряд факторов, включая плохие погодные условия и сохранявшиеся долгое время низкие цены на мировых рынках.

В конце ноября сообщалось, что цены на кофе подскочили более чем на четверть за несколько недель на признаках сокращения производства в Латинской Америке.

Международная организация кофе

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