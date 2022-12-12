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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Производители кофе ухудшили прогноз по росту его потребления до конца десятилетия

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Мировое потребление кофе будет расти на 1-2% в год до конца текущего десятилетия, прогнозирует Международная организация кофе (ICO).

"Сейчас мы более консервативны в наших краткосрочных прогнозах", - заявила исполнительный директор ICO Ванусия Ногейра на конференции в Ханое, организованной вьетнамской ассоциацией производителей кофе и какао.

Предыдущий прогноз ICO, предусматривавший средние темпы роста потребления кофе на уровне 3,3%, был слишком оптимистичным, сказала она, отметив негативные последствия высокой инфляции в Европе и ситуации на Украине для уровня спроса.

В интервью Bloomberg Ногейра заявила, что рынок кофе является дефицитным в данным момент, но, вероятно, в следующие два-три года будет достигнут баланс предложения и спроса. По ее словам, производство кофе сорта робуста будет расти быстрее, чем арабики, и спрос на этот сорт будет выше.

Вьетнам ожидает увеличения спроса на кофе внутри страны на 5-10% в год в ближайшие годы по сравнению с текущим уровнем в 300 тысяч тонн, заявил заместитель председателя вьетнамской ассоциации До Ха Нам.

ICO со штаб-квартирой в Лондоне является международной организацией экспортеров и импортеров кофе, представляющей страны, на которые приходится более 90% мирового производства кофе и 60% потребления.

Международная организация кофе ICO Ванусия Ногейра Европа Украина Вьетнам
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