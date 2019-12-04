Суд Амстердама 25 февраля вынесет решение по делу о принудительном взыскании денег с "Газпрома"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко позитивно оценивает прошедшие в Амстердаме слушания о принудительном взыскании в Нидерландах с российского "Газпрома" $3 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража, ожидает позитивного для украинской стороны окончательного решения 25 февраля 2020 года.

"Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали. Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года", - написал он в фейсбуке.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" о поставке и транзите газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" подал апелляцию в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция). 27 ноября 2019 года суд вынес положительное для "Нафтогаза" решение по жалобе "Газпрома".

Сейчас НАК пытается взыскать долг с российской компании в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+ 1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд. В целом в этой стране арестованы активы на $5,2 млрд. Как отмечал в конце ноября исполнительный директор НАК в эфире "Радио НВ", эти средства позволят полностью взыскать долг с российской компании.

"4 декабря в Амстердаме будет ключевое заседание, которое должно быть последним в отношении принудительного взыскания в Нидерландах. Там мы арестовали активы на сумму более $5,2 млрд. Этих активов достаточно, чтобы полностью взыскать долг "Газпрома", - говорил тогда Витренко.