"Нафтогаз" сообщил о проблемах с принудительным взысканием с "Газпрома" $3 млрд

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко констатирует разную готовность судов европейских стран рассматривать дела о принудительном взыскании с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отмечая, что это связано с политической конъюнктурой.

"В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдавии у нас проблемы", - сказал он в эфире украинской радиостанции "Радио НВ" в пятницу вечером.

Витренко добавил, что в некоторых странах взыскивать деньги с "Газпрома" легче, а в некоторых - "скажем так дипломатически, сложнее".

Ранее в пятницу топ-менеджер "Нафтогаза" сообщил, что Украина и РФ обсуждают возможность выплат "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража $3 млрд в виде поставок газа Киеву на соответствующую сумму. По словам Витренко, министр энергетики РФ Александр Новак, который в четверг, 28 ноября, был на переговорах по газу в Вене, признал, что стороны обсуждают такую возможность.

"Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", - подчеркнул исполнительный директор "Нафтогаза". В то же время топ-менеджер компании подчеркнул: базовым все еще остается вариант прекращения после 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины.

Витренко ранее в ноябре говорил, что Киев готов обсудить возможность получить от "Газпрома" газ вместо денег по решению арбитража.

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября вынес положительное для "Нафтогаза" решение по жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмский арбитража, который в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между украинской и российской компаниями на поставку и транзит газа обязал "Газпром" доплатить НАК $2,56 млрд.