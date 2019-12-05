Цены на нефть умеренно снизились после существенного роста накануне

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, обусловленного резким сокращением запасов в США.

Стоимость февральских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве составляет $62,94 за баррель, что на $0,06 (0,1%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду, 4 декабря, цена этих контрактов подскочила на $2,18 (3,6%), до $63 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,20 (0,34%) - до $58,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на $2,33 (4,2%), до $58,43 за баррель. Обе марки в среду показали максимальный сессионный подъем с 16 сентября.

Запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,86 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов в США - первое за шесть недель - на 700 тыс. баррелей.

Запасы бензина, согласно официальным данным, выросли на 3,385 млн баррелей, запасы дистиллятов повысились на 3,063 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов - на 460 тыс. баррелей.

За день до этого Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, согласно которому запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, которое начнется в Вене в четверг. В ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи. Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.