Поиск

Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на возросшем интересе к риску

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам в ожидании дальнейшего прогресса в торговых взаимоотношениях между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,86-63,9 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,87 руб./$1 (-8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 70,77 руб./EUR1 (-7,0 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,8 копейки к уровню закрытия среды, до 66,97 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,98 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 33,86 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов благодаря повышению интереса инвесторов к рисковым активам. На рынке возобновились надежды на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем, несмотря на весьма резкие высказывания президента Дональда Трампа в последние дни.

Агентство Bloomberg сообщило накануне, 4 декабря, со ссылкой на осведомленные источники, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

По словам источников агентства, заявление Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились. Ранее Трамп сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в Штатах, запланированных на ноябрь 2020 года.

Цены на нефть демонстрируют небольшое снижение в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, обусловленного резким сокращением запасов в США. Обе марки в среду показали максимальный сессионный подъем с 16 сентября.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве уменьшилась на 0,19% - до $62,88 за баррель. По итогам торгов в среду, 4 декабря, цена этих контрактов подскочила на 3,6%, до $63 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,33% - до $58,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на 4,2%, до $58,43 за баррель.

Запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,86 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов в США - первое за шесть недель - на 700 тыс. баррелей.

В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, которое начнется в Вене в четверг. В ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи. Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

Московская биржа США Китай Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

В "Нафтогазе" предложили "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору для снижения тарифа на транзит

ФАС обвинила компанию группы Mercury в попытке сорвать проверку

ФАС обвинила компанию группы Mercury в попытке сорвать проверку

Кофе в ноябре рекордно подорожал в ожидании дефицита

Кофе в ноябре рекордно подорожал в ожидании дефицита

ФАС обнаружила, что шоколад Lindt отличается по качеству в РФ и за рубежом

Эксперты выяснили, что средний россиянин стал почти вдвое богаче с начала 2000-х

Киев продлил пошлины на товары российского происхождения

Пять топ-менеджеров "Магнита" уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" уволились из компании

Saxo Bank представил "шокирующие предсказания" на 2020 год

Saxo Bank представил "шокирующие предсказания" на 2020 год

"Росатом" станет совладельцем купившей "Трансконтейнер" группы "Дело"

"Росатом" станет совладельцем купившей "Трансконтейнер" группы "Дело"

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');