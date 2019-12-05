Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на возросшем интересе к риску

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам в ожидании дальнейшего прогресса в торговых взаимоотношениях между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,86-63,9 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,87 руб./$1 (-8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 70,77 руб./EUR1 (-7,0 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,8 копейки к уровню закрытия среды, до 66,97 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,98 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 33,86 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов благодаря повышению интереса инвесторов к рисковым активам. На рынке возобновились надежды на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем, несмотря на весьма резкие высказывания президента Дональда Трампа в последние дни.

Агентство Bloomberg сообщило накануне, 4 декабря, со ссылкой на осведомленные источники, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

По словам источников агентства, заявление Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились. Ранее Трамп сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в Штатах, запланированных на ноябрь 2020 года.

Цены на нефть демонстрируют небольшое снижение в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, обусловленного резким сокращением запасов в США. Обе марки в среду показали максимальный сессионный подъем с 16 сентября.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве уменьшилась на 0,19% - до $62,88 за баррель. По итогам торгов в среду, 4 декабря, цена этих контрактов подскочила на 3,6%, до $63 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,33% - до $58,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на 4,2%, до $58,43 за баррель.

Запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,86 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов в США - первое за шесть недель - на 700 тыс. баррелей.

В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, которое начнется в Вене в четверг. В ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи. Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.