Минфин США ввел санкции против граждан России и семи компаний за киберпреступления

За помощь в поимке россиянина Максима Якубца США объявили награду в $5 млн

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США ввел в четверг санкции за киберпреступления против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России, говорится в заявлении ведомства. Некоторые из попавших под американские санкции являются гражданами РФ.

Все компании из списка зарегистрированы в России. Речь идет о следующих компаниях: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp.

По данным агентства Bloomberg, санкции против Evil Corp вводятся за хакерские атаки. Агентство отмечает, что среди жертв хакеров - Bank of America и несколько других американских банков.

Кроме того, одному из попавших под санкции граждан РФ - Максиму Якубцу - предъявлены обвинения судом Небраски за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки, совершавшей преступления в сфере киберпространства. За информацию, которая поможет найти этого человека или признать его виновным, США обещают награду в $5 млн.

Ближайшим соратником Якубца назвал другой россиянин - Игорь Турашев. "На протяжении более чем десяти лет Максим Якубец и Игорь Турашев возглавляли один из самых сложно устроенных синдикатов в сфере киберпреступности в мире", - говорится в заявлении американского прокурора Скотта Брейди.

Минфин США отмечает, что при помощи вируса под названием Dridex компании удалось похитить минимум $100 млн. Против части фигурантов этого дела санкции вводятся не за непосредственное проведение хакерских атак, а за участие в финансовых операциях хакеров. Эту роль, по данным Минфина США, выполняли Алексей Башлыков, Руслан Замулько, Давид Губерман, Карлос Альварес, Георгиос Манидис, Татьяна Шевчук, Азамат Сафаров, Гульсара Бурхонова.

Кроме того, по данным Минфина США, Якубец работал на ФСБ России в 2017 году. В апреле 2018 года, отмечается в заявлении ведомства, он пытался получить лицензию на работу с засекреченной информацией ФСБ.