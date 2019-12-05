Что произошло за день: четверг, 5 декабря

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел пресс-конференцию. Он заверил, что сервису YouTube ничто не грозит на фоне закона об устойчивом Рунете, но назвал риски отключения от глобального интернета реальными. Премьер также порассуждал о сложности жизни в советские времена и назвал допинговый скандал бесконечным антироссийским сериалом.

- Европейские СМИ заявили о базе во французских Альпах для элитного подразделения ГРУ. По данным Le Monde, в 2014-2018 годах сотрудники российских спецслужб выезжали в европейские города, но не во Франции. Один из них мог быть причастен к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

- Минфин США ввел санкции против 17 граждан и шести российских компаний. Среди попавших в список есть россияне, в частности, Максим Якубец, которого Штаты считают руководителем кибергруппировки, похитившей минимум $100 млн. За информацию о Якубце США объявили награду в $5 млн.

- ЦБ РФ обнаружил случаи манипулирования на валютном рынке в 2018 году. За счет схемы не являющаяся резидентом России компания Fengda Trading Ltd. заработала свыше 49 млн рублей. По данным регулятора, это лишь второй выявленный факт манипулирования на рынке.

- Двоих бывших фигурантов "дела 27 июля" задержали в Москве. Утром в четверг стало известно о задержании Даниила Конона, направлявшегося по повестке в Тверской ОВД. Позднее, во время заседания по делу другого фигуранта Никиты Чирцова судебные приставы задержали Сергея Абаничева и передали его полиции. Конона и Абаничева отпустили под обязательство о явке.

- Во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Практически весь общественный транспорт прекратил работу. В Париже, Лионе, Бордо, Нанте произошли столкновения демонстрантов с полицией. Руководство транспортных профсоюзов сообщило, что забастовка продлится до понедельника, а сами бастующие грозят "держаться до Рождества".

- В Крыму 31 декабря будет выходным днем. В связи с этим крымчанам придется выйти на работу в субботу, 28 декабря.