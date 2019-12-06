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КНР освободит от пошлин новую порцию сельхозтоваров, закупленных в США

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая начали обрабатывать заявки местных компаний, рассчитывающих получить освобождение от пошлин на импортируемые из США сельхозтовары, включая соя-бобы и свинину, говорится в заявлении Минфина КНР.

Китайские компании закупили в Штатах некоторый объем продукции в соответствии с потребностями КНР, и Минфин намерен освободить от пошлин эти товары, сообщает агентство Bloomberg.

ЭкономикаКитай решил возобновить закупки американской свинины и соевых бобовЧитать подробнее

Ранее Пекин уже провел несколько раундов предоставления послаблений для импортеров американской сельхозпродукции.

Министерство торговли КНР сообщило накануне, что переговоры движутся "в соответствии с намеченным курсом", и представители Вашингтона и Пекина продолжают "тесное взаимодействие".

Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн подчеркнул при этом, что "соглашение по первому этапу сделки должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин".

КНР США

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