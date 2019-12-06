КНР освободит от пошлин новую порцию сельхозтоваров, закупленных в США

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая начали обрабатывать заявки местных компаний, рассчитывающих получить освобождение от пошлин на импортируемые из США сельхозтовары, включая соя-бобы и свинину, говорится в заявлении Минфина КНР.

Китайские компании закупили в Штатах некоторый объем продукции в соответствии с потребностями КНР, и Минфин намерен освободить от пошлин эти товары, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее Пекин уже провел несколько раундов предоставления послаблений для импортеров американской сельхозпродукции.

Министерство торговли КНР сообщило накануне, что переговоры движутся "в соответствии с намеченным курсом", и представители Вашингтона и Пекина продолжают "тесное взаимодействие".

Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн подчеркнул при этом, что "соглашение по первому этапу сделки должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин".