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Китай решил возобновить закупки американской свинины и соевых бобов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Китая решило возобновить импорт ограниченного количества соя-бобов, свинины и других сельхозтоваров из США и отменить для них дополнительные пошлины в надежде на ответные шаги Вашингтона. Об этом сообщило "Синьхуа" со ссылкой на министерство торговли КНР.

Объем закупок ведомство не уточнило.

"Есть надежда, что США ответят взаимностью на жест доброй воли со стороны Китая, приняв реальные меры", - написал редактор издания Global Times Ху Сицзинь, за словами которого внимательно следят трейдеры, учитывая его связи с властями КНР.

Решение было принято на волне потепления в торговых отношениях между двумя странами в преддверии визита китайской делегации в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по торговому соглашению.

Ранее президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР по просьбе главы государства Си Цзиньпина.

12 сентября Bloomberg сообщил, ссылаясь на источники, что советники Трампа обдумывают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции, и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность, сказали собеседники агентства.

В начале недели власти КНР обнародовали список американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В список вошли 16 товаров, включая лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, но сельхозтоваров в нем не было.

Китай США Дональд Трамп Си Цзиньпин

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