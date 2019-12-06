Путин заявил о достижении в РФ макроэкономической стабильности

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении в России макроэкономической стабильности и росте промышленного производства.

"В России обеспечена макроэкономическая стабильность. В прошлом году ВВП прибавил 2,3%. В этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика будет сохраняться", - сказал президент, открывая встречу с немецкими бизнесменами.

Он заявил, что в стране растет промышленное производство. "На низком уровне находится безработица - 4,6% и инфляция - 3,6%.

Для России это исторический минимум, в новейшей истории такой инфляции в России не было", - сказал Путин.

Министр финансов Антон Силуанов ранее допустил, что российская экономика может вырасти в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%. По его словам, инфляция по итогам года должна составить 3,8%, "а на самом деле, будет еще ниже", тогда как официальный прогноз предусматривает инфляцию на уровне 4,3%.

Об ускорении роста ВВП в октябре до 2,2% с 1,9% в сентябре сообщило Минэкономразвития. За январь-октябрь 2019 года это ведомство оценило рост ВВП в 1,3%. Разгон роста экономики 2,2% в министерстве назвали во многом "компенсационным" на фоне слабого первого квартала, и предупредили, что такие темпы не могут рассматриваться как устойчивые.

Банк России прогнозирует рост ВВП в 2019 году в интервале 0,8-1,3%.