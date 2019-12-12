Орешкин назвал "уже потерянным" для экономики первое полугодие 2020 года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Спрос в российской экономике остается подавленным, Банк России на это реагирует, но пока принимаемых им мер недостаточно, так что первое полугодие 2020 года можно считать "уже потерянным", так как меры монетарной политики действуют с временным лагом, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Он сказал это на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса в России.

"У нас ситуация слабого потребительского спроса, слабого совокупного спроса в экономике. Инфляция на конец года, по нашим оценкам, опустится ближе к 3%, от 3% до 3,1% по текущим оценкам, упадет до 2,5%, даже может быть ниже, в первом квартале следующего года. Есть целый ряд других факторов - и продажа товаров длительного пользования, тех же автомобилей, и довольно вялая ситуация на рынке труда, все это указывает на то что есть с проблемы с совокупным спросом", - отметил он.

ЦБ, который "напрямую отвечает за достижение инфляцией целевых показателей", реагирует "на такое серьезное отклонение инфляции от целевых показателей своими действиями", продолжил чиновник.

"Я уверен в текущей коммуникации регулятора, что и дальше реакция будет идти. Понятно, что эта реакция будет идти до тех пор, пока у нас не начнет восстанавливаться кредитное предложение в экономике", - сказал он.

"Пока мы видим, что предпринятых мер недостаточно, чтобы компенсировать объективное замедление потребительского кредитования, поэтому здесь будем ждать соответствующей реакции от регулятора", - добавил глава Минэкономразвития.

Он предупредил, что быстрого эффекта от действий ЦБ не будет.

"К сожалению, сейчас уже можно об этом сказать, первое полугодие 2020 года мы во многом уже потеряли, ДКП имеет определенные лаги, поэтому вот эта слабость спроса, слабость потребительского спроса - это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года. Повторюсь, это все будет сопровождаться и слабой инфляционной динамикой", - сказал министр, добавив, что это все же краткосрочные факторы, и инфляция "рано или поздно подтянется" к таргету.

Совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике на заседании 13 декабря. Большинство опрошенных на этой неделе "Интерфаксом" аналитиков считает, что регулятор понизит ставку на 25 базисных пунктов, некоторые экономисты полагают, что ЦБ оставит ее неизменной на уровне 6,5%.

По данным Росстата, годовая инфляция к 9 декабря замедлилась до уровня ниже 3,4% (3,35% без округления до десятых) с 3,5% (3,53% без округления до десятых) на конец ноября.