Сбербанк спрогнозировал рост ВВП РФ в 2020 году на 1,7%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России прогнозирует рост ВВП РФ на 1,7% в 2020 году по сравнению с 1% в 2019 году, следует из материалов банка.

В презентации ко "Дню аналитика" банк отмечает, что в 2021-2023 годах ожидает роста ВВП на 2,2% ежегодно. Эти прогнозы относятся к базовому сценарию банка.

Также по базовому сценарию Сбербанк ожидает цену на нефть $64 за баррель по итогам 2019 года, $62 в 2020-2022 годах. Курс прогнозируется на уровне 64,8 рубля за доллар по итогам 2019 года, 64,5 рубля в 2020 году, 65 рублей в 2021 году и 65,5 рубля в 2022 году.

Сбербанк ожидает, что ключевая ставка на конец 2019 года составит 6,25% годовых, а в 2020-2022 годах - 6%. Инфляцию банк прогнозирует на уровне 3,2% по итогам 2019 года, 3,7% - по итогам 2020 года и 4% в 2021-2022 годах.