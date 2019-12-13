Российский рынок акций начал расти вслед за мировыми площадками

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций утром в пятницу растет вслед за мировыми площадками и ценами на нефть на новостях о согласовании торговой сделки США и Китая.

К 11:15 индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 2991,4 пункта, его приближение к 3000 пунктам тормозится укреплением рубля. Индекс РТС к этому моменту поднялся на 0,7% до 507,26 пункта и обновил максимум с октября 2013 года. Цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,2%.

Доллар подешевел на 32 копейки до 62,52 рубля.

Подорожали рублевые акции ВТБ (+2,2%), "Распадской" (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "РусАла" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%, до 251,56 рубля), "Татнефти" (+0,3%).

Просели котировки ПАО "Полюс" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Россетей" (-0,4%).

В США в четверг индексы достигли новых рекордных максимумов на информации о том, что президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торгового соглашения с Китаем. Трамп сказал в четверг, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения. "Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал он в твиттере.

Позднее Bloomberg сообщил, что глава Белого дома одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд.

По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу.

В четверг The Wall Street Journal написала, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.

В пятницу в Азии на этих новостях также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подскочил на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,8%, гонконгский Hang Seng растет на 2,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,4%).

Нефть утром в пятницу также дорожает на этих новостях. К 11:15 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на $0,2 (0,8%), до $64,74 за баррель, январский фьючерс на WTI дорожал на 0,6%, до $59,56 за баррель.

Степень сокращения действующих пошлин будет ключевым фактором для оценки потенциального увеличения спроса на нефть, отмечают эксперты.