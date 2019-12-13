ЦБ не увидел серьезных рисков для макроэкономики в тратах 1 трлн руб. из ФНБ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Банк России больше не видит серьезных рисков для макроэкономики со стороны инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) свыше 7% ВВП, так как сумма, которую предполагается потратить, не может повлиять на макроэкономическую стабильность.

"Мы, действительно, выражали некоторую тревогу о неопределенности использования средств ФНБ, когда он достигает определенного уровня, но то, что сейчас предложено в качестве решения, что эта сумма в пределах 1 трлн рублей на три года, если это будет равномерное использование этих средств, мы не видим никаких больших макроэкономических последствий", - сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.

ЦБ сможет детально оценить инвестирование из ФНБ, "если будут (известны - ИФ) детальные параметры этого решения". "Но мы исходим из того, что это (инвестирование из ФНБ - ИФ) будет все-таки равномерно и будет на основе прозрачных принципов, об этом заявляет Минфин, поэтому в качестве риска мы перестали это упоминать и исходим из того, что будет принято сбалансированное решение", - пояснила Набиуллина.

По ее словам, выбор направлений расходования средств ФНБ свыше 7% ВВП - внутри России или за рубежом - "может больше или меньше влиять на эффективность, потенциальные темпы экономического роста в целом, но на макроэкономическую стабильность это не повлияет в таких объемах точно".

Набиуллина также отметила, что Банк России учитывает в своей политике возможное изменение валютной структуры ФНБ как один из факторов. "Мы в качестве одного из факторов учитываем и валютную структуру ФНБ, но о своих будущих действиях по управлению валютными активами мы воздерживаемся говорить", - сказала она.

Ранее в декабре первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин намерен в следующем году изменить валютную структуру ФНБ (сейчас она выглядит так: 45% доллары, 45% евро и 10% фунты стерлингов), снизив, в частности, долю американской валюты. Как он уточнил в интервью "России 24", доля доллара будет снижена "максимально".

Министр сообщал, что Минфин РФ подготовил план мероприятий по приведению валютной структуры ФНБ в соответствие с актуальной структурой международных резервов, где за последнее время существенно поменялась доля доллара. "Мы видим, что тенденция идет, в составе золотовалютных резервов доля доллара снизилась. Мы также будем следовать, сейчас уже подготовили программу мер, чтобы структуру ФНБ (привести - ИФ) в соответствие с аналогом, который у нас есть по резервам ЦБ", - заявлял он.

Замглавы Минфина Владимир Колычев также говорил, что обновленная валютная структура ФНБ будет близка к валютной структуре международных резервов, хоть и не идентична ей.

В сентябре Силуанов заявлял, что идея ЦБ РФ отложить начало расходования средств ФНБ, подняв планку, при достижении которой его ликвидные ресурсы можно вкладывать в инвестпроекты, не обсуждается. Однако правительство будет взаимодействовать с Банком России "на предмет инвестирования ФНБ", чтобы не влиять на денежно-кредитную политику, также отмечал глава Минфина.