Силуанов заявил, что идея ЦБ отложить расходование средств ФНБ не обсуждается

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Идея отложить начало расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), подняв планку, при достижении которой его ликвидные ресурсы можно вкладывать в инвестпроекты, не обсуждается, заявил на брифинге в Москве первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Сейчас эта планка установлена в Бюджетном кодексе на уровне 7% ВВП. Силуанов напомнил, что она должна быть преодолена в 2020 году. "В следующем году мы начнем использовать ту кубышку, которую раньше накопили", - заявил Силуанов.

"Не обсуждаем (предложение Банка России - ИФ) планку повысить. Она записана в бюджетном законодательстве, в Бюджетном кодексе. Не обсуждали. Но будем с ЦБ взаимодействовать на предмет инвестирования ФНБ (чтобы не влиять на ДКП - ИФ)", - сказал первый вице-премьер.

На что и где тратить

"Сегодня опять разговоры идут о том, что надо смягчить бюджетное правило, надо увеличивать расходы. Вот мы как раз и будем увеличивать расходы, но надо это делать после того, как мы достигнем определенного запаса прочности. 7% ВВП - в следующем году мы эту планку преодолеем", - сказал Силуанов, напомнив о выступлении на Московском финансовом форуме председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, предложившего смягчить бюджетное правило.

"Важно не потратить, а проинвестировать. Мы средства ФНБ не тратим - инвестируем. И здесь очень важно добиться кумулятивного эффекта, чтобы на рубль ФНБ могли привлекать 5, 10, а может, и больше рублей частных инвестиций. И мы планируем в следующем году вложить эти средства в новые проекты с тем, чтобы инвесторы, в том числе наши, отечественные, и иностранные, видели, что государство заинтересовано. Речь идет о наиболее крупных проектах. Чтобы потом можно было выйти, и выйти с повышением стоимости", - сказал первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что инвестирование денег ФНБ не должно существенно влиять на денежно-кредитную политику. "Здесь нужно действовать аккуратно. Чтобы не разогнать инфляцию, чтобы ЦБ не сказал, что мы слишком разогнали расходы и надо притормозить процесс снижения ставки, который мы сейчас видим", - сказал Силуанов.

Но решить эту задачу, полностью отказавшись от инвестирования денег ФНБ внутри страны, было бы неправильно, считает он.

"Нужно найти взвешенное решение. В чем оно состоит - не вкладывать деньги в нашу экономику? Невозможно. Для чего мы тогда копили эти резервы? С тем, чтобы по-прежнему размещать их в бумаги или создавать экспортные возможности для наших экспортеров? Да, это очень важно, правильно. И это нужно - где-то экспортные кредиты давать, где-то создавать площадки (у нас есть египетская площадка) для развития наших предприятий. На это будет тратиться ФНБ. Возможно, ФНБ где-то заместит государственные кредиты, которые пойдут на инвестиции наших компаний. Предположим, росатомовские инвестиции по строительству новых АЭС за рубежом. Сегодня это деньги бюджетные, их может заместить ФНБ. С одной стороны. Но, с другой стороны, мы не можем отказаться от использования средств ФНБ и у себя, в России", - сказал министр финансов.

Конкретные проекты

"Потому что у нас есть интереснейшие, шикарные проекты, которые на начальной стадии без государственной поддержки туго запускаются. Им надо помочь, вложиться в том числе за счет возвратных денег ФНБ, через 2-3 года выйти, и этот проект получит дальнейшее развитие со стороны частников. Взять тот же самый проект "Ямал СПГ" (первый СПГ-проект "НОВАТЭКа" и его партнеров - ИФ). Смотрите, были вложены средства ФНБ. Да, мы заместили часть инвесторов, которые отказались по санкционным соображениям участвовать в этом проекте. Но мы видим, как он работает. У нас есть такие же проекты - в нефтегазохимии, в сжижении газа, в газовозах. Наших газовозах, не тех, которые мы все время закупали раньше в Корее - нам необходимо создать собственный флот", - перечислил Силуанов. Газовозы необходимы для реализации следующего СПГ-проекта "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ 2".

Инвестирование средств ФНБ в этот проект обсуждается, сказал Силуанов.

"По "Арктик" вопрос обсуждается. Мы имеем опыт вложения средств ФНБ в "Ямал СПГ". "Арктик СПГ 2" - это его продолжение. Мне кажется, что там и интерес частных инвесторов будет большой. Если будет необходимо участие государства для того, чтоб подстимулировать такой интерес частных инвесторов, мы это сможем сделать. Возможно, через ФНБ", - заявил он.

ФНБ готов взять на себя пятую часть

По словам Силуанова, РФ готова финансировать за счет средств ФНБ 15-20% стоимости отдельно взятого проекта.

"Почему бы не использовать средства ФНБ на эти цели? Это абсолютно коммерческие, высокомаржинальные проекты, по которым нам (выгодно - ИФ) войти на 15-20%, привлечь частников, а потом, как только проект заработает, мы выйдем с большой прибылью. Такого рода проекты требуют государственной поддержки. И ФНБ - такой инструмент, который должен участвовать в этих проектах", - сказал он.

"Мы в правительстве договорились о принципах инвестирования. Вопрос - какая доля сверх 7% будет инвестироваться? Зависит от наличия проектов. У нас нет задачи потратить все, что сверх 7%. Такой задачи нет. Надо смотреть, чтобы это были эффективные для экономики проекты", - подчеркнул Силуанов.

"Есть несколько проектов, в которые могут быть профинансированы средства фонда. О суммах не готов говорить, будет понятно после того, как мы соберем предложения по таким проектам и абсолютно публично рассмотрим наиболее интересные из них", - заключил он.