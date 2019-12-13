Трамп сообщил о согласовании первой фазы торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из КНР, так как стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Об этом американский лидер написал в твиттере в пятницу. Трамп также объявил, что в рамках сделки Пекин согласился закупить большие партии сельскохозяйственной продукции, промтоваров, энергетики и много другого из США. "Мы немедленно начнем переговоры по второй фазе торговой сделки, а не будем ждать, пока пройдут выборы в 2020 году (президентские выборы в Штатах - ИФ). Это потрясающая сделка для всех (сторон - ИФ)", - отметил президент.

Он также пояснил, что введенные ранее США "пошлины в 25% останутся в силе, а на большую часть остающейся продукции действуют пошлина в 7,5%".

Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.

Трамп заявил в четверг, 12 декабря, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения. "Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!" - написал тогда президент в твиттере.

Предложение Штатов о снижении действующих пошлин на китайские товары было сделано в последние примерно пять дней в рамках продолжающихся торговых переговоров, отмечают источники WSJ. По их словам, в ответ США требуют от Китая взять на себя четкие обязательства по закупке крупных объемов американской сельхозпродукции и других товаров, а также обязательства по защите прав американских компаний на интеллектуальную собственность и расширению доступа к рынку финансовых услуг КНР.

Предполагается, что невыполнение Китаем каких-либо из обязательств в рамках первого этапа потенциального соглашения приведет к подъему пошлин до прежних уровней, говорят источники.

Команды переговорщиков от США и КНР провели несколько раундов торговых переговоров с октября, и обе стороны неоднократно подтверждали, что рассчитывают на заключение сделки.