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Brent подешевела до $65 за баррель после взлета в пятницу

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются после скачка в минувшую пятницу, трейдеры оценивают промежуточное торговое соглашение между США и Китаем.

К 8:15 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,34%) к уровню закрытия предыдущей сессии, до $65 за баррель. За пятницу Brent подорожала на $1,02 (1,59%), до $65,22 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевели на $0,23 (0,38%), до $59,84 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,89 (1,5%), до $60,07 за баррель.

В минувшую пятницу 13 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары с 15 декабря, как планировалось, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки. Соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров, сказал Трамп. По словам торгпреда США Роберта Лайтхайзера, Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

Нефтяной рынок отреагировал ростом на эту информацию, поскольку ослабление торговых противоречий США и Китая улучшает перспективы спроса на нефть. Однако уже в понедельник трейдеры заняли осторожную позицию.

"Недостаток деталей относительно заключенного соглашения может оказать давление на нефтяной рынок на этой неделе, - сказал Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. - Тем не менее, тенденция к подъему цен на нефть, наблюдающаяся с начала октября, вероятно, сохранится, поскольку настрой трейдеров существенно улучшился".

Brent WTI Китай США Дональд Трамп

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