Иван Таврин купил у Baring Vostok пакет акций башенного оператора "Вертикаль"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Фонд Baring Vostok продал свою долю в операторе вышек сотовой связи "Вертикаль" структурам основателя башенной компании Георгия Чумбуридзе и владельца холдинга ЮТВ Ивана Таврина, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя фонда.

Сделка была закрыта 12 декабря, подтвердил Чумбуридзе.

По словам представителя Таврина, теперь "Вертикаль" в равных долях принадлежит структурам Таврина и Чумбуридзе. "Мы верим в потенциал консолидации рынка пассивной телеком-инфраструктуры, в силу того что для операторов это непрофильный актив, и считаем, что "Вертикаль" потенциально может стать платформой для такой консолидации", — добавил он.

Чумбуридзе основал "Вертикаль" в 2013 году. Baring Vostok стал акционером компании в 2017 году. В 2018 году выручка компании составила 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 356 млн рублей. Башнями компании пользуются МТС, "МегаФон", "Вымпелком" и Tele2. По данным AC&M Consulting, "Вертикаль" присутствует в десяти регионах страны и о 90% ее инфраструктуры приходится на Москву и Московскую область.

У "Русских башен", на конец 2019 года, в портфеле 5100 башен, у "Вертикали" - 3500, компания на втором месте среди независимых башенных компаний, пишет газета, ссылаясь на данные аналитиков. У МТС и "МегаФона" на конец года будет по 17 000 объектов, у "Вымпелкома" — 14 000, у Tele2 — 12 000.

Управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев оценил всю "Вертикаль" в пределах 10-12 млрд рублей. Он согласен, что рынок башенной инфраструктуры в России имеет хорошие перспективы для консолидации и что объединенному оператору было бы логично выйти на фондовый рынок.

11 декабря исполнительный вице-президент по стратегии и развитию бизнеса "Вымпелкома" Александр Поповский назвал продажу сотовых вышек компании более вероятной, чем три года назад. 12 ноября член совета директоров "МегаФона" Анна Серебряникова говорила, что оператор нашел потенциальных покупателей на свои башни и начал с ними переговоры. Президент МТС Алексей Корня 19 ноября говорил, что не видит целесообразности в продаже башен.

Иван Таврин с 2012 по 2016 годы был гендиректором "Мегафона". Ему принадлежит радиохолдинг "Выбери радио". В 2009 году он вместе с Алишером Усмановым создал холдинг ЮТВ, в который сейчас входят каналы "Ю", "Муз-ТВ" и Disney. В 2015 году ЮТВ приобрел 75% "СТС Медиа" (СТС, "Домашний" и др.). В 2018 году Таврин выкупил долю господина Усманова в ЮТВ, приобрел второго по величине в России оператора наружной рекламы Gallery и продал "СТС Медиа" консорциуму "Национальной Медиа Группы" и ВТБ.