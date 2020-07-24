Таврин вернулся к идее провести IPO спецкомпании для M&A

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Владелец телевизионного холдинга ЮТВ, бывший глава "Мегафона" Иван Таврин спустя более чем два года вернулся к планам проведения IPO специально созданной компании для привлечения средств под потенциальные сделки M&A.

Это Kismet Acquisition, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. В начале 2018 года ее первичное размещение на $200 млн планировалось на Лондонской фондовой бирже. Организаторами сделки должны были стать Morgan Stanley и Sbrebank CIB, размещение в итоге не состоялось. Теперь IPO планируется на NASDAQ, его организаторы - Credit Suisse и Bank of America.

Проспект к размещению акций Kismet Acquisition One Corp, опубликованный в системе раскрытия Комиссии по ценным бумагам и биржам США, датирован 21 июля. Предполагается, что компания разместит акции на $250 млн и за вычетом комиссий организаторов получит около $236 млн. Если андеррайтеры используют свой опцион на доразмещение, объем сделки может вырасти до $287,5 млн. Средства, полученные от IPO, Kismet Acquisition разместит на трастовом счету J.P. Morgan Chase Bank (это стандартная практика для размещений специальных компаний).

РБК со ссылкой на источник, близкий к Таврину, сообщает, что размещение, как ожидается, состоится в первую неделю августа.

Параллельно с публичным размещением Kismet продаст своему основателю варранты на сумму $6,75-7,5 млн. В перспективе, когда спецкомпания выберет объект для поглощения, Таврин внесет еще $20 млн.

У Kismet Acquisition нет активов, она не ведет операционной деятельности - это special purpose acquisition company (SPAC). Привлеченные средства компания может потратить на покупку активов, фокусируясь на сегментах интернета, технологий, инфраструктуры для операторов связи, сфере потребительских товаров, сказано в проспекте.

Если SPAC не удается приобрести актив, она возвращает деньги инвесторам. Именно по этой схеме развивались события в случае с IPO в США компании CIS Acquisition Ltd. в 2012-2013 годах. Ее создали экс-гендиректор "Национальной резервной корпорации" Анатолий Данилицкий и несколько его партнеров, среди которых бывший первый вице-президент АФК "Система" Леван Васадзе. Они собирались привлечь $100 млн на покупку одной или нескольких действующих компаний в России или Восточной Европе, в итоге собрали лишь $40 млн, однако CIS Acquisition так и не смогла за оговоренный срок совершить приобретения, и деньги, размещенные на трастовом счете в JP Morgan, были возвращены инвесторам.

Таврин весной 2016 года покинул пост гендиректора "Мегафона" и затем постепенно вышел из советов директоров других подконтрольных Алишеру Усманову компаний - "Металлоинвеста", Mail.ru Group и того же "Мегафона". В конце 2017 года он выкупил у Усманова контрольную долю в холдинге ЮТВ (владеет каналами "Ю" и "Муз-ТВ", долей в канале Disney, а также 75% акций СТС Media, управляющего каналами СТС, "Домашний", "Че"), став его единственным собственником. В конце 2018 года Таврин купил 100% оператора наружной рекламы Gallery.

Спустя год, по данным "Коммерсанта", бизнесмен стал совладельцем оператора вышек сотовой связи "Вертикаль".