Рубль уверенно подорожал к доллару и евро на фоне позитива с внешних рынков

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль уверенно повышается к бивалютной корзине благодаря нефти и росту интереса глобальных инвесторов к риску на фоне заключения первого этапа торговой сделки между США и Китаем.

Курс доллара США составил 62,44 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 46 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,55 руб./EUR1, подешевев на 37 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,95 копейки - до 65,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил темпы роста и на вечерней сессии торгуется вблизи максимальных отметок к доллару и евро с начала дня. Усиление оптимизма на внутреннем рынке связано с ростом позитивных настроений на глобальных площадках, в том числе emerging markets, так как инвесторы продолжают отыгрывать достижение договоренностей между США и Китаем относительно первой фазы торговой сделки.

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары с 15 декабря, как планировалось, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки. Соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров, заявил Трамп.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку. Лайтхайзер назвал соглашение "выдающимся", однако не решающим все спорные вопросы между сторонами. По его словам, работа над соглашением завершена, стороны занимаются его переводом. Точную дату подписания документа торгпред не назвал, пояснив, что речь, видимо, пойдет о начале января.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, в понедельник на глобальных рынках преобладают оптимистичные настроения, и на этом фоне значительная часть валют emerging markets демонстрирует положительную динамику по отношению к доллару. "Рубль также укрепляется в первый торговый день недели, пара "доллар-рубль" второй раз за последние дни приближается к отметке 62 руб./$1. С нашей точки зрения, рубль локально переоценен относительно цен на нефть и ключевых макропоказателей, так как в краткосрочной перспективе ключевым драйвером для рубля является общерыночная тенденция, а именно отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют ЕМ. Как следствие, факторы фундаментального характера могут отыгрываться на среднесрочном временном горизонте", - отмечает он.

"Рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста аппетитов к риску. (. . .) Вновь нужно говорить о влиянии согласования торговой сделки США и Китая, что поддерживает сырьевой рынок, а также повышает аппетиты к риску у инвесторов. Рубль остается одной из самых высокодоходных валют даже после очередного снижения ставки ЦБ РФ. Кроме того, с середины месяца повышается предложение валюты со стороны экспортёров, которые готовятся к налоговым выплатам. Соответственно, на ближайшее время у рубля много оснований если не для укрепления, то как минимум для стабильной торговли на достигнутых уровнях", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефть

Нефть повышается в понедельник, торгуясь вблизи трехмесячных максимумов, на фоне надежд инвесторов, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем поддержит мировой спрос на сырье.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 увеличилась на 0,49% - до $65,54 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,35% - до $60,19 за баррель.

В минувшую пятницу котировки достигли максимальных отметок с сентября после того, как президент Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары с 15 декабря, как планировалось, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 декабря на 21,42 копейки, до 62,7686 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,23 копейки, до 69,9431 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 20,55 копейки по отношению к пятнице и составил 62,6966 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 9 копеек и составил 62,6486 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 178,982 млн, из которых $595,747 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 583,235 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 9,52 копейки по отношению к пятнице, до 69,853 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 3,72 копейки и составил 69,8052 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR586,759 млн, из которых EUR197,741 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR389,018 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник на решении ЦБ РФ уменьшить размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 6,21% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 11 б.п. - до 6,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 7 б.п. - до 6,47% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 6 б.п. - до 6,54% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 8 б.п. - до 6,55% годовых.

"На рынке межбанковского кредитования индикативная ставка MosPrime по кредитам "овернайт" снизилась в понедельник лишь на 13 б.п. против снижения ключевой ставки ЦБ на 25 б.п. Однако необходимо отметить, что ставки МБК активно снижались всю последнюю неделю и находились ниже ключевой ставки ЦБ два последних днях. В понедельник MosPrime "овернайт" составила 6,21% годовых, оставшись, таким образом, ниже ключевой ставки", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.