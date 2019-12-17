Рубль корректируется вниз к доллару и евро после заметного укрепления накануне

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно повышаются на Московской бирже во вторник утром; рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь вниз после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,57-62,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,6 руб./$1 (+15 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 69,78 руб./EUR1 (+16,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,68 копейки к уровню закрытия понедельника, до 65,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,36 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 16,81 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов после заметного роста накануне, так как рисковые активы получили поддержку от новостей о том, что США не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки. Об этом в минувшую пятницу, 13 декабря, объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Вашингтон также согласился вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров из США. Он ожидает, что объем импорта американских сельхозтоваров в КНР достигнет $50 млрд в год "довольно скоро".

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в пятницу, что Китай согласился увеличить импорт американских товаров и услуг не менее чем на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение следующих двух лет. Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Цены на нефть демонстрируют незначительные изменения в ходе торгов во вторник после умеренного роста накануне, поддержку рынку продолжают оказывать надежды инвесторов на то, что ослабление напряженности между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли стимулирует мировой спрос.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве повысились на 0,05% - до $65,37 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,02% - до $60,13 за баррель.

Аналитики ожидают сокращения запасов сырья в США, что также является позитивным фактором для рынка. В среду будут опубликованы официальные данные о запасах нефти в США. В случае, если прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, подтвердятся, в стране будет зафиксировано недельное снижение запасов лишь в третий раз в текущем квартале.

Между тем управление по энергетике Минэнерго США (EIA) в понедельник, 16 декабря, сообщило, что ждет роста добычи в Штатах на 30 тыс. баррелей в сутки, до примерно 9,14 млн в январе.