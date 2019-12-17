Сбербанк оформил первые сделки по ипотеке со сниженной ставкой

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк оформил первые соглашения с застройщиками, позволяющие снизить ставку по ипотеке для покупателей квартир на 4%, заявил зампред правления банка Анатолий Попов.

"Мы модернизировали продукт "комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир". Он подразумевает снижение ставки по ипотеке на стадии строительства на 4% годовых для покупателей квартир в проектах с эскроу, которые финансирует банк. Меньше чем за два месяца мы получили более 70 обращений от застройщиков, уже четыре соглашения об использовании данного продукта в стадии заключения", - сказал Попов журналистам.

Он добавил, что соглашения позволят застройщику перераспределить часть скидки по своему кредиту в пользу покупателей.

В ноябре стало известно, что Сбербанк запустил комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое позволит значительно снизить ставку по ипотеке. В частности, дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок при приобретении строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита. Во втором варианте дисконт составит до 4% годовых от текущих ставок, но скидка перестанет действовать после ввода объекта в эксплуатацию и ставка вернется к стандартному уровню.

Например, для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% и выше ставка снизится с 9,3% до 5,3%, а после окончания льготного периода ставка вернется к уровню 9,3%. По госпрограмме для семей с детьми ставка с дисконтом на период строительства объекта - 1%, а после ввода объекта в эксплуатацию - 5% в соответствии с текущими условиями программы.