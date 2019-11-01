Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое позволит снизить ставку по ипотеке до 1%, сообщили в пресс-службе банка.

"Сбербанк внедряет модернизированное комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое позволяет застройщику часть скидки по своему кредиту перераспределить в пользу покупателя - физического лица, оформляющего ипотеку. Благодаря новому инструменту Сбербанка процент по ипотеке составит 1%", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что предложение будет доступно для проектов строящегося жилья, которые реализуются с применением счетов эскроу. В частности, у покупателя квартиры появляется возможность выбора одного из двух вариантов установления процентной ставки - на весь срок кредита или только на стадию строительства.

"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.

В октябре зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил "Интерфаксу", что банк намерен снизить ставку по ипотеке на покупку жилья с привлечением проектного финансирования.

"В ближайшее время планируем снизить ставки по ипотеке на покупку квартир в домах, строительство которых финансируется с использованием эскроу-счетов. Это предложение будет доступно, если застройщик перераспределит часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. В этом случае оформить жилищный кредит можно будет по ставке от 1% на квартиры в новостройках", - отмечал Попов.

Он добавил, что самая низкая ставка будет по программе господдержки для семей с детьми.