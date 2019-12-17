Дума одобрила закон о способах продажи санируемых банков

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон (N327154-7), который даст Банку России право продавать акции санируемых банков по частям, напрямую одному инвестору или на открытом рынке.

Утвержденная норма дает регулятору право полностью или частично реализовать акции санируемого банка на торгах, форма которых будет определяться советом директоров ЦБ. В этом случае организатором торгов смогут выступать Банк России, управляющая компания, осуществляющая доверительное управление акциями банка (УК ФКБС. - ИФ.), а также иное лицо, действующее на основании договора с ЦБ и выступающее от его имени.

Стартовая цена реализации акций банка на таких торгах будет определяться на основе размера его капитала, рассчитанного по методике ЦБ. Если банк будет продаваться с открытого аукциона, то торги по выбору Банка России могут проводиться как с повышением, так и с понижением стартовой цены предмета аукциона ("шаг аукциона"), которую установит ЦБ. Если торги не состоялись из-за того, что заявку подал только один участник, ЦБ сможет заключить с ним договор купли-продажи акций по цене не ниже стартовой цены их реализации (при проведении торгов с повышением стартовой цены) или минимальной цены их реализации (при проведении торгов с понижением стартовой цены).

Прежде чем определиться со способом продажи акций, ЦБ будет публиковать информацию о приеме от потенциальных инвесторов сообщений о намерении принять участие в процедурах реализации. Если же поступит только одно предложение, то регулятор вправе по решению совета директоров продать акции банка или их часть напрямую этому инвестору без проведения торгов. В этом случае ЦБ сможет предусмотреть в соглашении обязательство покупателя приобрести в будущем все принадлежащие регулятору акции банка по цене не ниже той, по которой проходила первая сделка. При этом ЦБ не будет учитывать предложения от бывших собственников, владевших свыше 1% акций или долей банка, лиц с неудовлетворительной деловой репутацией и неудовлетворительным финансовым положением.

Регулятор также сможет по решению совета директоров реализовать акции или доли кредитной организации на организованных торгах, проводимых в соответствии с ФЗ "Об организованных торгах". Это позволит продавать санируемые банки на открытом рынке. Такой способ продажи среди прочих Банк России рассматривал в отношении санируемого банка "Открытие".

В мае глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор готовит изменения, которые позволят продавать банки, санируемые с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), напрямую стратегу. "У нас уже был опыт с Азиатско-Тихоокеанским банком. Мы видим, что нужны процедурные изменения, в том числе по расширению способов продажи, потому что сейчас единственная возможная процедура - открытый аукцион", - сказала она.

ЦБ пытался продать на открытом аукционе АТБ, но торги были признаны несостоявшимися, так как ни один из двух допущенных участников не принял в них участие. "Проблема в том, что если открытые торги не состоялись, то у нас нет возможности продать банк единственному покупателю", - объяснила тогда глава ЦБ.

В конце октября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития при участии ЦБ до 1 июля 2020 года внести законопроект, упрощающий схему продажи санируемых банков. Банк России получит возможность не только полной, но и частичной продажи акций санированных банков в разных формах: путем проведения конкурса (с предъявлением к инвесторам дополнительных требований), прямой продажи одному инвестору (без проведения торгов или в случае признания торгов несостоявшимися), а также предложения акций широкому кругу инвесторов путем публичного размещения на бирже, говорилось в списке поручений, опубликованном на сайте правительства.