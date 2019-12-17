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Дума расширила доступ санируемых банков к государственным деньгам

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакет законопроектов о послаблениях для банков, которые проходят санацию с участием Банка России. Если поправки вступят в силу, банка разрешат работать со вкладами ряда государственных корпораций и выдавать гарантии уплаты налоговых платежей.

Поправки в отдельные законы (N327154-7) расширяют полномочия совета директоров ЦБ и дают ему право принимать решение о "гарантировании непрерывности деятельности" санируемого банка в течение срока реализации плана по предупреждению банкротства.

Поправки в Налоговый кодекс (N327296-7) снимают ограничения с санируемых банков в возможности выдавать банковские гарантии для обеспечения уплаты налоговых платежей на весь срок действия плана по предупреждению банкротства.

Принятый закон разрешает санируемым с участием ЦБ банкам работать с ФГУПами и МУПами, которые имеют стратегическое значение; с хозяйственными обществами, включенными в список стратегических для ОПК, а также с их "дочками"; с публично-правовыми компаниями.

Поправки в закон о страховании вкладов разрешают Агентству по страхованию вкладов (АСВ) открывать счета в санируемых банках также на весь срок действия плана по предупреждению банкротства. В перечень компаний, которые могут работать с санируемыми банками, включены "Фонд реформирования ЖКХ", "Ростех", "Росатом", "Автодор", "Роскосмос". Речь идет об открытии счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета и вклада и других операциях. Также под либерализацию подпали банковские гарантии, принимаемые в обеспечение контрактов в рамках закона о государственных закупках.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

О разработке таких поправок в сентябре 2017 года просила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она объяснила, что до завершения санации в течение определенного времени банки могут не соответствовать требованиям для открытия в них счетов, размещения средств, выдачи гарантий и поручительств. Их исключение из числа банков, которые имеют право обслуживать стратегические предприятия, привлекать бюджетные средства, в том числе деньги региональных бюджетов, а также госкорпораций, может снизить ликвидность этих банков и ухудшить их финансовое состояние. В конечном итоге это повлечет за рост затрат государства в лице ЦБ на восстановление финансовой устойчивости кредитных организаций.

ЦБ Эльвира Набиуллина Госдума

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