Орешкин высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Мера по освобождению малоимущих семей от НДФЛ могла бы оказать позитивное влияние на экономику, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Таким образом Орешкин ответил на вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, поддерживает ли он освобождение малоимущих семей от НДФЛ.

Министр начал свой ответ со слов "очень такой тяжелый вопрос", однако Матвиенко прервала Орешкина, потребовав отвечать на финальные вопросы встречи с сенаторами в формате блиц-опроса. "Нет, блиц, ваша точка зрения, просто - да/нет", - сказала Матвиенко.

Ранее в конце ноября Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) заявила, что она поддерживает идею освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей, о чем и в СМИ, и "в правительстве идет дискуссия".

"Я бы это поддержала. Да, надо все просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это такое разумное предложение, потому что понятно, разница в уровнях доходов среди бедных и богатых очень высока", - сказала Матвиенко.