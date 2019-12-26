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Песков заявил, что пока Кремль не обсуждает отмену части налогов для бедных

Песков заявил, что пока Кремль не обсуждает отмену части налогов для бедных
Фото: Reuters

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле пока предметно не обсуждают и не принимали конкретных решений о возможном освобождении малоимущих граждан от уплаты части налогов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал это на брифинге 26 декабря.

"Что касается обсуждений различных сценариев, вариантов, то они ведутся на постоянной основе", - добавил он.

Ранее в четверг "Ведомости" сообщили, что на совещаниях у главы администрации президента Антона Вайно "серьезно обсуждают" введение вычета из НДФЛ "в размере прожиточного минимума, а то и выше", ради поддержки малоимущих. На ту же тему проводились консультации в правительстве, рассказали изданию три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока. Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, сказал один из собеседников газеты.

В мае Федерация независимых профсоюзов России снова потребовала обнулить ставку НДФЛ для россиян с доходами ниже прожиточного минимума. Комментируя это требование, председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что у бедных "есть расходы, а не доходы" и добавил: "Если богатые не хотят социального взрыва, пусть платят".

В ноябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она поддерживает идею освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей, о чем и в СМИ, и "в правительстве идет дискуссия". При этом она предостерегла от скатывания в популизм.

В середине декабря глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказал мнение, что такая мера могла бы оказать позитивное влияние на экономику.

Кремль Дмитрий Песков Антон Вайно НДФЛ правительство

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